ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Строительная афера: ушлые мошенники придумали новую схему обмана (видео)

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 13:52
Строительная афера: ушлые мошенники придумали новую схему обмана (видео)
Строительная афера - как не попасть на удочку мошенников

Эксперты рассказали, как не попасть на удочку мошенников

Владельцы квартир в скандальном доме на Подоле за бесценок распродают свое жилье. Квартиры выставлены на продажу, пока окончательное решение о сносе незаконно построенных четырех этажей не принято.

Украинцев призывают воздержаться от сделок с недвижимостью в этом доме, иначе можно попасться на удочку аферистов. Об этом информирует ТСН.

Дом, на котором хотят нажиться мошенники, сначала называли ЖК "Престиж". Он должен быть восьмиэтажным, но без согласования с городом ему достроили еще четыре дополнительных пролета. Это возмутило киевскую власть.

Конфликт длился четыре года и уже в ноябре 2019 года суд разрешил снести незаконные четыре этажа, после чего владельцы квартир решили избавиться от них задешево.

Адвокат и по совместительству депутат Киевсовета Роман Марченко отмечает: "Это большая афера. Вопрос в том, что сейчас люди нашли вот такой полузаконный механизм, но и человек, который купит, столкнется с большими проблемами".

Покупать квартиры в данном доме - чрезвычайно рискованная инвестиция. Все разговоры о невозможности сноса этажей - выдумка, ведь власти столицы уже имели опыт сноса надстроек и ничего не помешает им сделать это в очередной раз.

Строительная афера - как не попасть на удочку мошенников

Невероятная афера с машинами в Киеве: все подробности мошенничества Взрыв под Тернополем: мошенники украли все средства на лечение детей
Новости Украины Афера
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь