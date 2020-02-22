Спритні шахраї придумали нову схему обману: подробиці

Шахраї під Миколаєвом придумали нову схему обману

Для проведення афери зловмисники представляються працівниками податкової служби

Під Миколаєвом у місті Очаків шахраї придумали нову схему обману. Вони звертаються до підприємців з проханням про переведення грошей для вирішення "проблемних питань", представившись перед цим працівниками податкової служби. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДПС.

У повідомленні наголошується, що до трьох підприємців зателефонував невідомий, який представився податковим інспектором. Аферист повідомив платникам податків, що в Очакові заплановано проведення перевірки податківцями з Києва.

Для того, щоб уникнути неприємностей, шахрай запропонував зателефонувати начальнику Очаківського управління ГУ ДПС у Миколаївській області Віталію Битуну і домовитися. При цьому вказавши номер, який насправді йому не належить.

В управлінні попереджають, що податківці при виконанні функціональних повноважень чітко дотримуються вимог чинного законодавства України, а тому подібні прохання з їх боку виключені.

У подібних випадках необхідно звертатися до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС або в управління Національної поліції по телефону 102.