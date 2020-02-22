ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спритні шахраї придумали нову схему обману: подробиці

STYLERЖиття    22.02.2020 - 10:00
Спритні шахраї придумали нову схему обману: подробиці
Шахраї під Миколаєвом придумали нову схему обману

Для проведення афери зловмисники представляються працівниками податкової служби

Під Миколаєвом у місті Очаків шахраї придумали нову схему обману. Вони звертаються до підприємців з проханням про переведення грошей для вирішення "проблемних питань", представившись перед цим працівниками податкової служби. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДПС.

У повідомленні наголошується, що до трьох підприємців зателефонував невідомий, який представився податковим інспектором. Аферист повідомив платникам податків, що в Очакові заплановано проведення перевірки податківцями з Києва.

Для того, щоб уникнути неприємностей, шахрай запропонував зателефонувати начальнику Очаківського управління ГУ ДПС у Миколаївській області Віталію Битуну і домовитися. При цьому вказавши номер, який насправді йому не належить.

В управлінні попереджають, що податківці при виконанні функціональних повноважень чітко дотримуються вимог чинного законодавства України, а тому подібні прохання з їх боку виключені.

У подібних випадках необхідно звертатися до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС або в управління Національної поліції по телефону 102.

Гаманець або життя? У Миколаєві затримали банду шахраїв 89-річний Чапкіс став жертвою жорстокої афери: всі подробиці
Новини України Афера
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся