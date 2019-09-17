Ушла тихо, но достойно: Турчинов сообщил о горе в семье (фото)

Фото: Александр Турчинов (facebook.com/oleksandr.turchynov)

Турчинов рассказал про свою маму

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о смерти своей матери Валентины Ивановны. Также он написал в Facebook, что провел ее в последний земной путь 16 сентября.

Также Турчинов опубликовал фото мамы.

Он рассказал, что Валентина Ивановна ушла тихо и достойно, как и жила.

"Так же она и пошла на небо, в Царство Света и Любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и плачущих", - написал он.

Турчинов сообщил о смерти своей матери (Фото: facebook.com/turchynov)

Бывший секретарь СНБО отметил, что обязан ей и Всевышнему всем, чего достиг в жизни.

"Тот, кто принял Иисуса Христа, не боится смерти, потому что Христос победил смерть и даровал нам бессмертие. Бессмертие, радость и Любовь в Его Царстве, где мы будем снова вместе!" - говорится в публикации.

У 55-летнего Туричнова остались отец Валентин Иванович, мастер спорта Советского Союза по волейболу.

Жена Александра Туриинова Анна Владимировна работает заведующий кафедрой иностранных языков Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в Киеве.

Турчинов с женой и сыном (Фото: 24smi.org)

Сын Кирилл Александрович Турчинов закончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, в 2014-2016 годах служил в Нацгвардии.

Пользователи сети высказывают соболезнования Туричинову в связи с произошедшим горем в семье, пишут слова поддержки.

Царство Небесное. Примите искренние соболезнования!

Пусть покоится с Господом и окутывает вас на земле своими ангельскими мамиными крыльями!

Примите искренние соболезнования. Царство Небесное вашей маме;

Ваша мама была очень добрым человеком. Наши соболезнования. Царство Небесное;

Александр, прими мои искренние соболезнования. Я с молодости знал твою маму, очень ее уважал, многому у нее научился. Царствие вам Небесное, Валентина Ивановна, земля вам пухом.

Скрин комментариев

Напомним, что Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО 17 мая 2019 года. Также он был с 23 февраля по 7 июня 2014 года временно исполняющим обязанности президента Украины после бегства Януковича и окончания Революции Достоинства.