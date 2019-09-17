Пішла тихо, але гідно: Турчинов повідомив про горе в родині (фото)

Турчинов розповів про свою маму
Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив про смерть своєї матері Валентини Іванівни. Також він написав у Facebook, що провів її в останню земну подорож 16 вересня.
Також Турчинов опублікував фото мами.
Він розповів, що Валентина Іванівна пішла тихо та гідно, як і жила.
"Так само вона і пішла на Небо, до Царства Світла і Любові, де немає болю, страждань, бруду і хвороб, де немає немічних і тих, що плачуть", - написав він.
Турчинов повідомив про смерть своєї матері (Фото: facebook.com/turchynov)
Колишній секретар РНБО зазначив, що зобов'язаний їй та Всевишньому всім, чого досягнув у житті.
"Той, хто прийняв Ісуса Христа, не боїться смерті, тому що Христос переміг смерть і дарував нам безсмертя. Безсмертя, радість і Любов в Його Царстві, де ми будемо знову разом!" - йдеться в публікації.
У 55-річного Турічнова залишилися батько Валентин Іванович, майстер спорту Радянського Союзу з волейболу.
Дружина Олександра Туриинова Анна Володимирівна працює завідувачкою кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у Києві.
Турчинов з дружиною і сином (Фото: 24smi.org)
Син Кирило Олександрович Турчинов закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, в 2014-2016 роках служив у Нацгвардії.
Користувачі мережі висловлюють співчуття Туричинову у зв'язку з горем у сім'ї та пишуть слова підтримки.
Скрін коментарів
Нагадаємо, що Турчинов подав у відставку з поста секретаря РНБО 17 травня 2019 року. Також він був з 23 лютого по 7 червня 2014 року тимчасово виконуючим обов'язки президента України після втечі Януковича і закінчення Революції Гідності.