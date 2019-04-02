Турчинов задекларировал семь Библий и 700 тыс. гривен зарплаты

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Также секретарь СНБО имеет 700 тыс. долларов и 3 тыс. евро наличными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов задекларировал за прошлый год 710 тыс. 709 гривен зарплаты по основному месту работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в его электронной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций.

Кроме того, секретарь СНБО задекларировал проценты из "Ощадбанка" в размере 1 млн 343 тыс. 998 гривен и возмещения в рамках гражданско-правового дела - 200 тыс. гривен.

Также Турчинов указал в декларации доходы жены - 336 тыс. 033 гривен зарплаты, полученной в Национальном педагогическом университете имени Н.П. Драгоманова, а также 858 тыс. гривен дохода, полученного от отчуждения движимого имущества.

На банковских счетах Турчинов имеет 247 тыс. 515 гривен, 1 млн 2 тыс. 483 долларов и 9 тыс. 983 евро. Его жена задекларировала на банковских счетах 2 евро и 6 тыс. 713 гривен. Кроме того, секретарь СНБО задекларировал 700 тыс. долларов и 3 тыс. евро наличными.

Кроме того, у Турчинова в декларации указаны квартира в Киеве площадью 381,80 кв. м и часть жилого дома в Белогородке под Киевом площадью 81 квадратный метр. В собственности жены Турчинова находится Toyota LC 150 Prado 2018 года выпуска.

Также секретарь СНБО показал в декларации семь Библий, 13 Евангелие и два Трефологионы и два Апостолы, а также ряд картин, часы и два подсвечника.

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий задекларировал за прошлый год 2 млн 403 тыс. 749 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко задекларировал за прошлый год доход в размере 1 млн 807 тыс. 499 гривен. Декларацию он обнародовал 1 апреля.