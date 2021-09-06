Ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо: лучшие фильмы и что актер говорил об Украине

Жан-Поль Бельмондо скончался сегодня , 6 сентября, в возрасте 88 лет. За свою продолжительную карьеру он сыграл в огромном количестве фильмов, которые покорили сердца украинцев. Также у него было много ролей в театре.

О самых лучших фильмах с известным французским актером, а также о том, что он говорил об Украине, читайте в нашем материале ниже .

Лучшие фильмы

"На последнем дыхании" (1960)

Роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме "новой волны" французского кинематографа "На последнем дыхании" принесла Жан-Полью Бельмондо славу.

"На последнем дыхании" (видео: YouTube)

"Чочара" (1960)

Бельмондо упрочил свое реноме, сыграв вместе с Софи Лорен в фильме Витторио Де Сика "Чочара". Отметим за эту картину Софи Лорен получила "Оскар".

"Чочара" (видео: YouTube)

"Человек из Рио" (1964)

Франко-итальянский приключенческий фильм режиссера Филиппа де Брока. Интересно, что данная картина упоминается в новелле Квентина Тарантино "Человек из Голливуда" из фильма "Четыре комнаты".

"Человек из Рио" (видео: YouTube)

"Великолепный" (1973)

Это французская комедия, которая является пародией на западные шпионские боевики о суперагентах. Режиссером картины выступил Филипп Де Брока.

"Великолепный" (видео: YouTube)

"Чудовище" (1977)

Французская комедия режиссера Клода Зиди с Жан-Полем Бельмондо в двойной роли.

"Чудовище" (видео: YouTube)

"Проффесионал" (1981)

Драматический триллер с элементами боевика режиссера Жоржа Лотнера с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.

"Проффесионал" (видео: YouTube)

Жан-Поль Бельмондо в Украине

В 2011 французский актер был в Харькове на фестивале "Харьковская сирень" и оставил свой отпечаток на алее звезд. Он также тепло высказался о городе.

"Замечательные ощущения! Самое главное, что здесь удивительно гостеприимные и добрые люди… Я с огромным удовольствием вернусь к вам еще раз!" - говорил актер.