Ушел из жизни оскароносный автор мультфильма "Том и Джерри"

Джин Дейч умер в возрасте 95 лет (фото: pixabay.com)

Известный мультипликатор Джин Дейч скончался в возрасте 95 лет

Джин Дейч умер в своей квартире в Праге в ночь с 16 на 17 апреля. Американскому мультипликатору было 95 лет. О смерти Дейча сообщил его чешский издатель Петр Гиммель. Причина смерти не указывается.

Кроме "Тома и Джерри" Дейч также работал над "Моряком Папаем" "Гигантами", "Хоббитом", "Алисой в Париже", "Дневником паучка", и многими другими проэктами.

Джин Дейч родился 8 августа 1924 года в Чикаго. В 1929 году его семья переехала в Калифорнию. Дейч посещал школу в Голливуде. В 1959 году он приехал в Прагу, где хотел провести десять дней, но влюбился в женщину, которая стала его будущей женой, и остался жить в Чехии. У него осталось три сына от первого брака, все они - художники.

Джин Дейч в 2007 году (фото: wikipedia.org)

Первым его местом работы в индустрии стала анимационная студия United Productions of America. Впоследствии он занял место креативного директора в Terrytoons.

В 1960 году Дейч получил "Оскара" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" за мультфильм "Манро". Впоследствии он еще дважды был номинирован в этой категории.

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