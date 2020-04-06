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Умер известный украинский журналист: легенда 90-х

STYLERПерсоны    06.04.2020 - 12:37
Умер известный украинский журналист: легенда 90-х
Умер журналист Борис Клименко (коллаж: РБК-Украина)

Умер прославленный украинский журналист-международник Борис Клименко

Борис Клименко, известный украинский журналист, умер в Киеве. Трагичную новость сообщила его супруга Валентина в своем Facebook.

Клименко стал одним из самых известных и профессиональных журналистов начала 1990-х, когда работал киевским корреспондентом в испанском агентстве ЭФЭ (EFE), а также на французском международном радио RFІ.

Журналист также работал корреспондентом в испанской газете La Vanguardіa и в украинской редакции радио ВВС.

Коллеги вспоминают о журналисте, как о "человеке с большой буквы".

"Не стало Бори Клименко. Настоящий, надежный, человек с большой буквы. Журналист, коллега, товарищ. Казалось, со своим неизменным оптимизмом и глазами, что всегда искрятся умом и светлым юмором, будет жить 100 лет. Случилось не так. Спи спокойно, коллега. Твоя жизнь была яркой, до отказа наполненной, но короткой..." - написал журналист Виктор Лещук.

Умер известный украинский журналист: легенда 90-х

Умер Борис Клименко (скрин: facebook.com/viktor.leshyk)

Коллега и друг Клименко Даниил Яневский вспомнил о нем снимком, сделанным в далеких 1990-х.

"Боря, мне искренне жаль. Ты был хорошим другом, внимательным журналистом, компанейским парнем, любящим сыном, заботливым отцом, верным мужем. Твоя подольская квартира, мало кто знает, но помнят все, кто побывал там хоть однажды, была и моей гаванью в непереносимые иногда моменты жизни. Ты не продал ни душу, ни перо, ни чувства. Но сохранил уважение всех, кто знал тебя. Передавай привет Сергею Набоке, Тарасу Процюку, Наташе Кондратюк, всем нашим. Встретимся на брифинге Его. Я плачу. RiP", - написал Яневский.

Умер известный украинский журналист: легенда 90-х

Умер Борис Клименко (скрин: facebook.com/DanYanevsky)

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