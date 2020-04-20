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Пішов з життя оскароносний автор мультфільму "Том і Джеррі"

STYLERЖиття    20.04.2020 - 18:08
Пішов з життя оскароносний автор мультфільму "Том і Джеррі"
Джин Дейч помер у віці 95 років (фото: pixabay.com)

Відомий мультиплікатор Джин Дейч помер у віці 95 років

Джин Дейч помер у своїй квартирі в Празі в ніч з 16 на 17 квітня. Американському мультиплікатору було 95 років. Про смерть Дейча повідомив його чеський видавець Петро Гиммель. Причина смерті не вказується.

Крім "Тома і Джеррі" Дейч також працював над "Моряком Папаєм" "Гігантами", "Гобітом", "Алісою в Парижі", "Щоденником павучка", і багатьма іншими проєктами.

Джин Дейч народився 8 серпня 1924 року в Чикаго. В 1929 році його сім'я переїхала до Каліфорнії. Дейч відвідував школу в Голлівуді. У 1959 році він приїхав до Праги, де хотів провести десять днів, але закохався в жінку, яка стала його майбутньою дружиною, і залишився жити в Чехії. У нього залишилося три сини від першого шлюбу, всі вони - художники.

Пішов з життя оскароносний автор мультфільму &quot;Том і Джеррі&quot;

Джин Дейч у 2007 році (фото: wikipedia.org)

Першим місцем його роботи в індустрії стала анімаційна студія United Productions of America. Згодом він зайняв місце креативного директора в Terrytoons.

У 1960 році Дейч отримав "Оскара" в номінації "Кращий короткометражний анімаційний фільм" за мультфільм "Манро". Згодом він ще двічі був номінований у категорії.

Нагадаємо, що на початку місяця в Києві помер прославлений український журналіст-міжнародник Борис Клименко. Він був одним з найвідоміших і професійних журналістів початку 1990-х.

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