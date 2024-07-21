Як насправді називається значок, який показує завантаження чогось

У нашому цифровому столітті символи та іконки відіграють найважливішу роль у дизайні інтерфейсу користувача. Вони допомагають юзерам орієнтуватися у складних програмних середовищах за допомогою миттєво відомих візуальних підказок. Серед цих значків є іконка "Завантаження", яка представлена анімованим символом під час процесу завантаження файлу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно називається анімований символ "Завантаження", який ви можете зустрічати щодня.

Розуміння Тробера

Тробер (дослівно - "пульсуючий") - це графічний елемент управління, що використовується в інтерфейсах користувача для відображення того, що комп'ютерна програма виконує дію у фоновому режимі.

Зазвичай це круговий значок, що обертається, який показує, що задача, така як завантаження або обробка даних, виконується. На відміну від індикаторів виконання, що показують відсоток завершення, тробер зазвичай не повідомляє конкретних деталей прогресу, а скоріше вказує на те, що процес активний і користувачеві слід почекати.

Історія та еволюція

Концепція тробера виникла в перші дні існування веб-браузерів. У середині 1990-х років, коли Інтернет ставав масовим, браузерам був потрібний спосіб показати, що веб-сторінка завантажується.

Netscape Navigator, один з перших широко використовуваних веб-браузерів, впровадив логотип "N", що обертається, який служив тробером і вказував на те, що браузер активно витягує дані з мережі.

З розвитком технологій удосконалювався і дизайн тробера. Internet Explorer використовував аналогічний підхід, використовуючи анімований глобус, що символізує передачу даних через Інтернет.

Ці ранні троберри були статичними і часто інтегровані у брендинг браузера, але вони заклали основу для більш динамічних та загальновизнаних символів.

Один розробник з X, раніше відомої як Twitter, розповів, що під час своєї роботи в Mozilla всі ненавиділи назву "тробер" і натомість воліли називати його "спіннер" (обертаючийся елемент).

Він також додав: "Це було ще в часи, коли "chrome" означав "інтерфейс користувача браузера" (на противагу "контенту"), а не "браузер від Google".

at mozilla everyone called it a throbber but by the time i was creating and maintaining design system, people *hated* that name, so we ended up calling it a spinner instead https://t.co/i0dcgm5R6j — kourge the jafn @kourge) May 13, 2024

Тробер у сучасному дизайні

Сьогодні Тробер став стандартним елементом інтерфейсів користувачів різних додатків і платформ. Його можна зустріти у веб-браузерах, програмах для ПК та мобільних додатках.

Дизайн тробера також став більш стандартизованим, часто він зображується у вигляді кола або точок, що обертається, роблячи акцент на простоті і загальної впізнаваності.

Роль тробера при завантаженнях

У контексті завантажень тробер особливо важливий. Коли користувачі починають завантаження, їм потрібна впевненість у тому, що процес розпочався та продовжується.

Тробер забезпечує цей візуальний зворотний зв'язок, зменшуючи невизначеність і покращуючи загальний користувальницький досвід. Це особливо важливо в ситуаціях, коли мережеві умови або відповіді сервера можуть викликати затримки, оскільки тробер переконує користувачів у тому, що система, як і раніше, функціонує правильно.

Тробер та сприйняття часу

Група японських студентів опублікувала дослідження у тому, як різна швидкість обертання тробера впливає наше сприйняття часу.

Вони заявили, що вивчили, як компоненти тробера (наприклад, тривалість відображення, швидкість обертання та розмір) впливають на сприйняття користувачами часу очікування.

"В результаті ми виявили, що учасники експерименту сприймали індикатори, що обертаються, з більш повільною швидкістю обертання як менш тривалі за часом, незалежно від розміру, коли фактична тривалість відображення була короткою, наприклад, 5 секунд, - заявили в дослідженні.