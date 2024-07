Как на самом деле называется значок, который показывает загрузку чего-либо

Троббер (дословно - "пульсирующий") - это графический элемент управления, используемый в пользовательских интерфейсах для отображения того, что компьютерная программа выполняет действие в фоновом режиме.

Обычно это вращающийся круговой значок, который показывает, что задача, такая как загрузка или обработка данных, выполняется. В отличие от индикаторов выполнения, показывающих процент завершения, троббер обычно не сообщает конкретных деталей прогресса, а скорее указывает на то, что процесс активен и пользователю следует подождать.

Концепция троббера возникла в первые дни существования веб-браузеров. В середине 1990-х годов, когда Интернет становился массовым, браузерам требовался способ показать, что веб-страница загружается.

Netscape Navigator, один из первых широко используемых веб-браузеров, внедрил вращающийся логотип "N", который служил троббером и указывал на то, что браузер активно извлекает данные из сети.

По мере развития технологий совершенствовался и дизайн троббера. Internet Explorer использовал аналогичный подход, используя анимированный глобус, символизирующий передачу данных через Интернет.

Эти ранние троберры были статичными и часто интегрированы в брендинг браузера, но они заложили основу для более динамичных и общепризнанных символов.

Один разработчик из X, ранее известной как Twitter, рассказал, что во время своей работы в Mozilla все ненавидели название "троббер" и вместо этого предпочитали называть его "спиннер" (вращающийся элемент).

Он также добавил: "Это было еще во времена, когда "chrome" означал "пользовательский интерфейс браузера" (в противовес "контенту"), а не "браузер от Google".

at mozilla everyone called it a throbber but by the time i was creating and maintaining a design system, people *hated* that name, so we ended up calling it a spinner instead https://t.co/i0dcgm5R6j