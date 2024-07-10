Як контролювати, які додатки автоматично відкриваються під час завантаження вашого ПК

Ваш комп'ютер може сповільнюватися через велику кількість додатків, що запускаються під час старту системи. Це не тільки впливає на продуктивність, але і може дратувати, коли непотрібні програми відкриваються без вашого дозволу. Контроль за автозапуском додатків допомагає оптимізувати роботу ПК та підвищити його швидкість.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Як увімкнути або вимкнути автозапуск програм за допомогою диспетчера завдань

Найпростіший спосіб керувати програмами, які запускаються під час старту системи, - це диспетчер завдань. Тут ви також зможете перевірити, чи впливає будь-який додаток на швидкість завантаження комп'ютера.

Клацніть правою кнопкою миші по порожній області панелі завдань та виберіть "Диспетчер завдань"

У Windows 11 виберіть пункт "Автозапуск" на бічній панелі (у Windows 10 перейдіть на вкладку "Автозапуск")

Ви побачите список усіх програм, які автоматично відкриваються під час увімкнення комп'ютера, а також оцінку того, скільки ресурсів вони споживають. Ви також побачите системні процеси Windows - відключайте їх тільки в тому випадку, якщо знаєте, що робите.

Щоб вимкнути або увімкнути автоматичний запуск програми під час увімкнення комп'ютера, клацніть правою кнопкою миші на ній і виберіть пункт "Увімкнути" або "Вимкнути".

Як увімкнути або вимкнути автозапуск програм за допомогою диспетчера завдань (фото: Lifehacker)

Як увімкнути або вимкнути автозапуск програм через налаштування Windows

Ви можете керувати автозапуском програм у такий же спосіб і через налаштування Windows.

Перейдіть до Налаштувань, потім Додатки та "Автозапуск"

Ви побачите список усіх сумісних програм

У верхній частині списку можна відсортувати програми за статусом автозапуску або її впливу на продуктивність

Поруч із кожною програмою є перемикач. Просто увімкніть або вимкніть його, щоб змінити статус автозапуску

Зміни набудуть чинності під час наступного завантаження комп'ютера.

Як увімкнути або вимкнути автозапуск програм через налаштування Windows (фото: Lifehacker)