"Усе мине, як завагітнієш": яких гінекологів потрібно остерігатися

Як знайти хорошого лікаря
Гінеколог Тетяна Осауленко розповіла, що велика частина жінок має негативний досвід від відвідувань лікарів.
Гінеколог - це той лікар, з ким вам, можливо, доведеться говорити про інтимні, часом незручні питання. Тому вам має бути максимально комфортно і спокійно у взаємодії з цією людиною.
Лікар назвала список порад, яких варто дотримуватись, щоб знайти кліфікованого лікаря. Серед них:
- бажано звертатись вперше не з гострою проблемою, а на плановий огляд, який потрібно щорічно проходити
- обов’язково ставте лікарю питання. Слухайте відповіді й вирішуйте, наскільки вам імпонує підхід
- пам’ятайте, що вік - це не завжди показник експертності та ефективності лікаря. Звертайте увагу на взаємодію лікаря з вами, на підхід у вирішенні питань
- професійний лікар буде говорити з вами тактовно й доброзичливо
Також хорошим гінекологом вважається той лікар, який:
- уважно слухає ваші скарги
- відповідає на ваші запитання
- попереджає про свої дії
- узгоджує з вами перелік обстежень і маніпуляцій під час огляду
- не проявляє зверхність або фамільярність
- не відволікається на сторонні справи
- не ставить питання особистого характеру
- не засуджує й не коментує ваш зовнішній вигляд, тату та пірсинг
- не обговорює паралельно з медсестрою рецепт борщу чи нові парфуми
Яких лікарів уникати
Пацієнтам варто уникати гінеколога, які під час прийом:
- пропонує лікувати вас вагітністю або постійно питає "коли будете вагітніти?"
- призначає чудові секретні препарати, які можна придбати лише в певному місці або за певним телефоном
- на всі питання відповідає "почитай в інтернеті"
- лікар підвищує голос
- лякає безпліддям, раком та іншими хворобами, якщо зараз не почати приймати препарат
- заохочує приходити на прийом, часто, без причини
- коментує ваші репродуктивні плани (не інформує про можливі наслідки й ризики та дає їм оцінку)
Важливо пам'ятати, що лікарі бувають різні й тактика у кожного своя. Проте вам повинно бути комфортно й безпечно на прийомі в гінеколога.
Що необхідно дотримуватись пацієнтам
Тетяна Осауленко додала, що пацієнти також повинні дотримуватись кількох правил, а саме:
- не запізнюйтесь на прийом. Якщо вже так сталось - попередьте якомога раніше. Адже за вами може бути записана інша пацієнтка
- підготуйте всі ваші аналізи та результати обстежень завчасно, щоб, за необхідності, можна було швидко їх знайти, а не шукати довго в телефоні, витрачаючи час консультації
- запишіть всі питання, що вас цікавлять, щоб не забути спитати щось важливе через хвилювання
- не переживайте з приводу волосся, педикюру чи білизни - лікарі на це не звертають увагу
- виключіть вагінальний секс як мінімум напередодні прийому
- згадайте 1-й день останньої менструації - це підступне питання, яке вводить в ступор більшість пацієнток