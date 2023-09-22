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"Все пройдет, как забеременеешь": каких гинекологов нужно опасаться

На что обратить внимание на прием у гинеколога (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно люди годами посещают одного парикмахера, мастера маникюра и косметолога. Однако, женщины обращаются к гинекологу, когда что-то очень "припечет". Поэтому следует знать, каких врачей опасаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Бережи себе" в Telegram.

Как найти хорошего врача

Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что у большинства женщин есть негативный опыт от посещений врачей.

Гинеколог - это тот врач, с кем вам, возможно, придется говорить об интимных, порой неудобных вопросах. Поэтому вам должно бить максимально комфортно и спокойно во взаимодействии с этим человеком.

Врач назвала список советов, которые следует придерживаться, чтобы найти квалифицированного врача. Среди них:

  • желательно обращаться впервые не с острой проблемой, а на плановый обзор, который нужно ежегодно проходить
  • обязательно задавайте врачу вопроси. Слушайте ответы и решайте, как вам импонирует подход
  • помните, что возраст - это не всегда показатель экспертности и эффективности врача. Обращайте внимание на взаимодействие врача с вами, на подход к решению вопросов
  • профессиональный врач будет говорить с вами тактично и дружелюбно

Также хорошим гинекологом считается тот врач, который:

  • внимательно слушает ваши жалобы
  • отвечает на ваши вопросы
  • предупреждает о своих действиях
  • согласовывает с вами список обследований и манипуляций при осмотре
  • не проявляет пренебрежение или фамильярность
  • не отвлекается на посторонние дела
  • не задает вопрос личного характера
  • не осуждает и не комментирует ваш внешний вид, тату и пирсинг
  • не обсуждает параллельно с медсестрой рецепт борща или новые духи

Каких врачей избегать

Пациентам следует избегать гинеколога, которые во время приема:

  • предлагает лечить вас беременностью или постоянно спрашивает "когда будете беременеть?"
  • назначает замечательные секретные препараты, которые можно приобрести только в определенном месте или по определенному телефону
  • на все вопросы отвечает "почитай в интернете"
  • врач повышает голос
  • пугает бесплодием, раком и другими болезнями, если сейчас не начать принимать препарат
  • поощряет приходить на прием, часто, без причины
  • комментирует ваши репродуктивные планы (не информирует о возможных последствиях и рисках и дает им оценку)

Важно помнить, что врачи бывают разные и тактика у каждого своя. Однако вам должно быть комфортно и безопасно на приеме у гинеколога.

Что необходимо соблюдать пациентам

Татьяна Осауленко добавила, что пациенты также должны соблюдать несколько правил, а именно:

  • не опаздывайте на прием. Если уж так случилось - предупредите как можно раньше. Ведь за вами может быть записана другая пациентка
  • подготовьте все ваши анализы и результаты обследований заранее, чтобы при необходимости можно было быстро их найти, а не искать долго в телефоне, тратя время консультации.
  • запишите все интересующие вас вопросы, чтобы не забыть спросить что-то важное из-за волнения
  • не переживайте по поводу волос, педикюра или белья - врачи на это не обращают внимание
  • исключите вагинальный секс как минимум накануне приема
  • вспомните 1-й день последней менструации - это коварный вопрос, который вводит в ступор большинство пациенток

Ранее мы сообщали, какие вопросы обычно боятся задать гинекологу все пациентки.

Также читайте, от чего зависит пол ребенка и можно ли его "спланировать".

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