"Все пройдет, как забеременеешь": каких гинекологов нужно опасаться

Как найти хорошего врача

Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что у большинства женщин есть негативный опыт от посещений врачей.

Гинеколог - это тот врач, с кем вам, возможно, придется говорить об интимных, порой неудобных вопросах. Поэтому вам должно бить максимально комфортно и спокойно во взаимодействии с этим человеком.

Врач назвала список советов, которые следует придерживаться, чтобы найти квалифицированного врача. Среди них:

желательно обращаться впервые не с острой проблемой, а на плановый обзор, который нужно ежегодно проходить

обязательно задавайте врачу вопроси. Слушайте ответы и решайте, как вам импонирует подход

помните, что возраст - это не всегда показатель экспертности и эффективности врача. Обращайте внимание на взаимодействие врача с вами, на подход к решению вопросов

профессиональный врач будет говорить с вами тактично и дружелюбно

Также хорошим гинекологом считается тот врач, который:

внимательно слушает ваши жалобы

отвечает на ваши вопросы

предупреждает о своих действиях

согласовывает с вами список обследований и манипуляций при осмотре

не проявляет пренебрежение или фамильярность

не отвлекается на посторонние дела

не задает вопрос личного характера

не осуждает и не комментирует ваш внешний вид, тату и пирсинг

не обсуждает параллельно с медсестрой рецепт борща или новые духи

Каких врачей избегать

Пациентам следует избегать гинеколога, которые во время приема:

предлагает лечить вас беременностью или постоянно спрашивает "когда будете беременеть?"

назначает замечательные секретные препараты, которые можно приобрести только в определенном месте или по определенному телефону

на все вопросы отвечает "почитай в интернете"

врач повышает голос

пугает бесплодием, раком и другими болезнями, если сейчас не начать принимать препарат

поощряет приходить на прием, часто, без причины

комментирует ваши репродуктивные планы (не информирует о возможных последствиях и рисках и дает им оценку)

Важно помнить, что врачи бывают разные и тактика у каждого своя. Однако вам должно быть комфортно и безопасно на приеме у гинеколога.

Что необходимо соблюдать пациентам

Татьяна Осауленко добавила, что пациенты также должны соблюдать несколько правил, а именно: