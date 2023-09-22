"Все пройдет, как забеременеешь": каких гинекологов нужно опасаться

Как найти хорошего врача
Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что у большинства женщин есть негативный опыт от посещений врачей.
Гинеколог - это тот врач, с кем вам, возможно, придется говорить об интимных, порой неудобных вопросах. Поэтому вам должно бить максимально комфортно и спокойно во взаимодействии с этим человеком.
Врач назвала список советов, которые следует придерживаться, чтобы найти квалифицированного врача. Среди них:
- желательно обращаться впервые не с острой проблемой, а на плановый обзор, который нужно ежегодно проходить
- обязательно задавайте врачу вопроси. Слушайте ответы и решайте, как вам импонирует подход
- помните, что возраст - это не всегда показатель экспертности и эффективности врача. Обращайте внимание на взаимодействие врача с вами, на подход к решению вопросов
- профессиональный врач будет говорить с вами тактично и дружелюбно
Также хорошим гинекологом считается тот врач, который:
- внимательно слушает ваши жалобы
- отвечает на ваши вопросы
- предупреждает о своих действиях
- согласовывает с вами список обследований и манипуляций при осмотре
- не проявляет пренебрежение или фамильярность
- не отвлекается на посторонние дела
- не задает вопрос личного характера
- не осуждает и не комментирует ваш внешний вид, тату и пирсинг
- не обсуждает параллельно с медсестрой рецепт борща или новые духи
Каких врачей избегать
Пациентам следует избегать гинеколога, которые во время приема:
- предлагает лечить вас беременностью или постоянно спрашивает "когда будете беременеть?"
- назначает замечательные секретные препараты, которые можно приобрести только в определенном месте или по определенному телефону
- на все вопросы отвечает "почитай в интернете"
- врач повышает голос
- пугает бесплодием, раком и другими болезнями, если сейчас не начать принимать препарат
- поощряет приходить на прием, часто, без причины
- комментирует ваши репродуктивные планы (не информирует о возможных последствиях и рисках и дает им оценку)
Важно помнить, что врачи бывают разные и тактика у каждого своя. Однако вам должно быть комфортно и безопасно на приеме у гинеколога.
Что необходимо соблюдать пациентам
Татьяна Осауленко добавила, что пациенты также должны соблюдать несколько правил, а именно:
- не опаздывайте на прием. Если уж так случилось - предупредите как можно раньше. Ведь за вами может быть записана другая пациентка
- подготовьте все ваши анализы и результаты обследований заранее, чтобы при необходимости можно было быстро их найти, а не искать долго в телефоне, тратя время консультации.
- запишите все интересующие вас вопросы, чтобы не забыть спросить что-то важное из-за волнения
- не переживайте по поводу волос, педикюра или белья - врачи на это не обращают внимание
- исключите вагинальный секс как минимум накануне приема
- вспомните 1-й день последней менструации - это коварный вопрос, который вводит в ступор большинство пациенток