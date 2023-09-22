"Усе мине, як завагітнієш": яких гінекологів потрібно остерігатися

Зазвичай люди роками відвідують одного перукаря, майстра манікюру та косметолога. Однак, жінки звертаються до гінеколога, коли щось дуже "припече". Тому варто знати, яких лікарів остерігатися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Бережи себе" в Telegram .

Як знайти хорошого лікаря

Гінеколог Тетяна Осауленко розповіла, що велика частина жінок має негативний досвід від відвідувань лікарів.

Гінеколог - це той лікар, з ким вам, можливо, доведеться говорити про інтимні, часом незручні питання. Тому вам має бути максимально комфортно і спокійно у взаємодії з цією людиною.

Лікар назвала список порад, яких варто дотримуватись, щоб знайти кліфікованого лікаря. Серед них:

бажано звертатись вперше не з гострою проблемою, а на плановий огляд, який потрібно щорічно проходити

обов’язково ставте лікарю питання. Слухайте відповіді й вирішуйте, наскільки вам імпонує підхід

пам’ятайте, що вік - це не завжди показник експертності та ефективності лікаря. Звертайте увагу на взаємодію лікаря з вами, на підхід у вирішенні питань

професійний лікар буде говорити з вами тактовно й доброзичливо

Також хорошим гінекологом вважається той лікар, який:

уважно слухає ваші скарги

відповідає на ваші запитання

попереджає про свої дії

узгоджує з вами перелік обстежень і маніпуляцій під час огляду

не проявляє зверхність або фамільярність

не відволікається на сторонні справи

не ставить питання особистого характеру

не засуджує й не коментує ваш зовнішній вигляд, тату та пірсинг

не обговорює паралельно з медсестрою рецепт борщу чи нові парфуми

Яких лікарів уникати

Пацієнтам варто уникати гінеколога, які під час прийом:

пропонує лікувати вас вагітністю або постійно питає "коли будете вагітніти?"

призначає чудові секретні препарати, які можна придбати лише в певному місці або за певним телефоном

на всі питання відповідає "почитай в інтернеті"

лікар підвищує голос

лякає безпліддям, раком та іншими хворобами, якщо зараз не почати приймати препарат

заохочує приходити на прийом, часто, без причини

коментує ваші репродуктивні плани (не інформує про можливі наслідки й ризики та дає їм оцінку)

Важливо пам'ятати, що лікарі бувають різні й тактика у кожного своя. Проте вам повинно бути комфортно й безпечно на прийомі в гінеколога.

Що необхідно дотримуватись пацієнтам

Тетяна Осауленко додала, що пацієнти також повинні дотримуватись кількох правил, а саме: