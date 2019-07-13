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Уронила в подвал: под Херсоном из-за пьяной матери погибла годовалая девочка

STYLERПроисшествия    13.07.2019 - 15:07
Уронила в подвал: под Херсоном из-за пьяной матери погибла годовалая девочка
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Трагический несчастный случай с ребенком произошел в Каховке

Горе-мать уронила годовалого ребенка в подвал, что привело к трагическим последствиям. Инцидент произошел в Каховке под Херсоном 12 июля. Об этом сообщает местное издание "Таврийские вести".

Пьяная женщина держала дочку (2018 года рождения) на руках, но на своих собственных ногах не удержалась. Она упала вместе с ребенком в подвальное помещение.

Прибывшие медики увезли пострадавшего ребенка в Каховскую центральную районную больницу в реанимацию. Вследствие падения малышка получила сильные травмы, которые привели к смерти - спустя 30 минут после госпитализации ребенок умер.

Правоохранители устанавливают обстаятельства происшествия.

Решается вопрос относительно самой горе-матери, действия которой привели к трагедии.

Уронила в подвал: под Херсоном из-за пьяной матери погибла годовалая девочка

Иллюстративное фото: Полиция

Как сообщалось ранее, на днях в Полтаве пьяная женщина ночью оставила двоих детей на остановке общественного транспорта. 14-летнюю девочку с ее 2-летней сестрой заметил прохожий и вызвал полицию.

Также мы писали о том, что во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку "другу". Мужчина зашел с ребенком в магазин и бросил там. Местная полиция объявила мужчину в розыск, и спустя несколько часов обстаятельства инцидента удалось выяснить. Ребенка временно забрали в приют.

Напомним, недавно в Киеве в специальном месте для добровольного и анонимного отказа от детей оставили двухдневного ребенка

Упал и не смог выбраться: во Львовской области утонул в колодце малыш Испуганные и одинокие: в Полтаве пьяная мать оставила детей ночью на остановке
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