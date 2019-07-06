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Ушли незамеченными: родители бросили двухдневного ребенка на произвол судьбы в Киеве

STYLERЖизнь    06.07.2019 - 09:47
Ушли незамеченными: родители бросили двухдневного ребенка на произвол судьбы в Киеве
Иллюстративное фото (pixabay)

Роженица оставила младенца в "окне жизни"

В Киеве в специальном месте для добровольного и анонимного отказа от детей оставили двухдневного ребенка. Об этом рассказала корреспондент Ольга Нескородяна, передает ТСН.

Ребенок весит почти три килограмма, ростом чуть больше полуметра. Необходимые анализы показали, что с девочкой все в порядке и шанс на нормальную жизнь у нее все-таки есть.

Отмечается, что женщины, которые решаются отказаться от младенца, могут анонимно оставить его в "окнах жизни" и уйти незамеченными. Открывается окно, кладется ребенок. Нажимается колокольчик. После чего ребенка сразу забирают и передают врачам.

Отсутствие наказания при этом гарантируется. Роженицу никто не будет искать, чтобы оформить какие-то документы или выяснить обстоятельства. А ребенок сразу попадает в систему опеки.

После этого ребенок получает статус быть усыновленным. На оформление соответствующих документов уходит до двух месяцев. Сейчас в Украине около полутора тысяч желающих усыновить ребенка. 

В Киеве родители оставили двухдневного ребенка в окне жизни

Напомним, что под Днепром собутыльники убили 13-летнюю девочку.

Мы писали, что в Киеве сгорел автомобиль представителя экс-кандидата в президенты Украины Руслана Кошулинского.

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