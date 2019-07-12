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Испуганные и одинокие: в Полтаве пьяная мать оставила детей ночью на остановке

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 14:35
Испуганные и одинокие: в Полтаве пьяная мать оставила детей ночью на остановке
Пьяная мать оставила детей одних ночью на остановке в Полтаве (фото: коллаж РБК-Украина)

Женщина оставила ночью на остановке двоих детей, а сама пошла пить

В Полтаве пьяная женщина оставила двоих детей на остановке и не вернулась за ними. 14-летнюю девочку с ее 2-летней сестрой заметил прохожий и вызвал полицию. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Полтавской области в Facebook.

Инцидент произошел около 23 часов возле остановки Фурманова. После звонка в полицию на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они забрали девочек и отвезли их к бабушке.

Полиция также выяснила, что мать детей сказала им подождать на остановке, а сама пошла в магазин. Девочки ждали мать около часа, но она так и не пришла их забрать.

Испуганные и одинокие: в Полтаве пьяная мать оставила детей ночью на остановке

Пьяная мать оставила детей одних ночью на остановке в Полтаве (фото: facebook.com/poltavapolice)

Позже выяснилось, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и вообще она часто злоупотребляет крепкими напитками.

В данное время управление патрульной полиции готовит обращение об инициировании проверки в соответствующую службу по делам детей, чтобы не допустить таких случаев в будущем.

Кроме того, полиция призывает граждан, которые стали свидетелями ненадлежащего ухода за детьми, когда детей оставляют без присмотра, обращаться в полицию. Это может пасти жизнь детям.

Напомним, что в Днепре друг священника застрелил собаку на глазах у детей. По словам женщины, животное никому ничего не сделало и просто охраняло двор, в котором проживала семья.

Ранее сообщалось о том, что во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку "другу".

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