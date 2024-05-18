Урізають зріст і розширюють фігуру. Стилістка показала, які шорти не можна купувати на літо

Шорти - одна із найпрактичніших речей на літо. Тим паче, що широкий вибір моделей дозволяє їх обігрувати у будь-якому образі - як і з класичним взуттям на шпильці, так і з кросівками. Втім, одного модного цьогорічного тренду багатьом жінкам варто уникати.
Про те, які шорти не варто купувати на літо, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Альони М'ясоєд в Instagram.
"Якщо ви маєте такі самі параметри, як у дівчат на фото з Pinterest, а у них зріст 170 см і вага 50-55 кг, то тоді можете купувати джинсові шорти-бермуди. Для всіх інших параметрів - така модель істотно розширює фігуру й урізає зріст", - каже стилістка.
Вона наголошує, що якщо вже дуже хочете купити саме такі шорти, то маєте врахувати пропорції - щоб візуально вони були настільки ж широкими, як на моделях.
"Але навряд чи ви знайдете таку ширину шортів на себе", - додає М'ясоєд.
Разом із цим, шорти залишаться серед трендових речей цього літа. За версією Vouge, модними будуть мінішорти. Головний акцент варто зробити на легкі тканини.
Також стильним варіантом будуть шорти з дуже високою посадкою. Бренд Prada випустив своїх моделей на подіум саме у таких образах. Ще один цьогорічний тренд - напівпрозорі шорти, які ледь визирають із-під довгої туніки.
А от бренд Gucci у своїй новій колекції показав шовкові шорти, які чудово поєднуються із літними образами.
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