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Урізають зріст і розширюють фігуру. Стилістка показала, які шорти не можна купувати на літо

Які шорти не варто купувати на літо 2024 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Шорти - одна із найпрактичніших речей на літо. Тим паче, що широкий вибір моделей дозволяє їх обігрувати у будь-якому образі - як і з класичним взуттям на шпильці, так і з кросівками. Втім, одного модного цьогорічного тренду багатьом жінкам варто уникати.

Про те, які шорти не варто купувати на літо, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Альони М'ясоєд в Instagram.

Які шорти не варто купувати на літо

"Якщо ви маєте такі самі параметри, як у дівчат на фото з Pinterest, а у них зріст 170 см і вага 50-55 кг, то тоді можете купувати джинсові шорти-бермуди. Для всіх інших параметрів - така модель істотно розширює фігуру й урізає зріст", - каже стилістка.

Вона наголошує, що якщо вже дуже хочете купити саме такі шорти, то маєте врахувати пропорції - щоб візуально вони були настільки ж широкими, як на моделях.

"Але навряд чи ви знайдете таку ширину шортів на себе", - додає М'ясоєд. 

Джинсові шорти-бермуди підходять тільки високим та худим жінкам (фото: Pinterest)

Які шорти будуть у моді

Разом із цим, шорти залишаться серед трендових речей цього літа. За версією Vouge, модними будуть мінішорти. Головний акцент варто зробити на легкі тканини.

Також стильним варіантом будуть шорти з дуже високою посадкою. Бренд Prada випустив своїх моделей на подіум саме у таких образах. Ще один цьогорічний тренд - напівпрозорі шорти, які ледь визирають із-під довгої туніки. 

А от бренд Gucci у своїй новій колекції показав шовкові шорти, які чудово поєднуються із літними образами.

 

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