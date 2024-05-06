3 модні образи на літо, які можна легко повторити: стильні фото

З настанням тепла усі активно готують свій гардероб до літа. Стиліст показала стильні образи, які допоможуть виглядати кожного дня по-різному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Варіанти образів

Експерт склала трендові формули, які дають змогу використовувати ту, яка найбільше подобається і щодня виглядати по різному.

До того ж це не аби як спрощує життя дівчатам.

Три модні образи на літо виглядають так:

міні, обʼємний верх, взуття без підборів та обʼємна сумка

бермуди, облягаючий топ та взуття на підборах

обʼємна спідниця міді/максі, облягаючий верх та лаконічне взуття без підборів

Модні образи на літо (скриншот)

Додамо, що ці речі можна багато разів повторювати між собою і вони завжди виглядатимуть стильно. Втім окрім основних речей, влітку також можна застосувати багато інших цікавих речей.

Варто пам'ятати, що вбрання на кожній дівчині має підкреслювати її індивідуальність. З представлених образів, оберіть ті речі, які відображатимуть ваші смаки та переваги, а також унікальне почуття стилю та розуміння моди.

Важливо також правильно інвестувати кошти у свій гардероб. Це дозволить створювати безліч стильних аутфітів та доповнювати їх трендовими елементами гардероба.