Урезают рост и расширяют фигуру. Стилист показала, какие шорты нельзя покупать на лето

Какие шорты не стоит покупать на лето

"Если у вас такие же параметры, как у девушек на фото с Pinterest, а у них рост 170 см и вес 50-55 кг, то тогда можете покупать джинсовые шорты-бермуды. Для все других параметров - такая модель существенно расширяет фигуру и урезает рост", - говорит стилистка.

Она отмечает, что если уж очень хотите купить именно такие шорты, то должны учесть пропорции - чтобы визуально они были столь же широкими, как на моделях.

"Но вряд ли вы найдете такую ширину шорт на себе", - добавляет Мясоед.

Джинсовые шорты-бермуды подходят только высоким и худым женщинам (фото: Pinterest)

Какие шорты будут в моде

Вместе с этим, шорты останутся среди трендовых вещей этим летом. По версии Vouge, модными будут минишорты. Главный акцент следует сделать на легкие ткани.

Также стильным вариантом будут шорты с очень высокой посадкой. Бренд Prada выпустил своих моделей на подиум именно в таких образах. Еще один тренд этого года - полупрозрачные шорты, едва выглядывающие из-под длинной туники.

А вот бренд Gucci в своей новой коллекции показал шелковые шорты, которые прекрасно сочетаются с летними образами.