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Експерти нагадали українцям про безкоштовне лікування: хто може отримати

Як українцям з ураженням опорно-рухового апарту отримати реабілітацію (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадяни можуть отримати медичні послуги безкоштовно. В тому числі і реабілітацію, адже це стаціонарна чи амбулаторна допомога пацієнтам, які вже не мають гострого перебігу захворювання, але потребують відновлення або поліпшення здоров’я.

Як отримати таку допомогу безкоштовно - читайте нижче.

У Національній службі здоров'я розповіли, що дорослі та діти від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату можуть звернутися в лікарні, які підписали договори з НСЗУ та отримати реабілітаційні послуги.

У лікарні пацієнти безкоштовно можуть отримати:

  • первинне обстеження, встановлення діагнозу;
  • послуги з реабілітації;
  • моніторинг стану пацієнта;
  • лабораторні обстеження: аналізи крові і сечі;
  • інструментальні дослідження;
  • консультування лікарів-спеціалістів;
  • психологічний супровід;
  • харчування в стаціонарі.

Важливо пам'ятати, що безкоштовно отримати послуги з реабілітації можна за направленням лікаря та при переведенні з іншого закладу або підрозділу.

Зазначимо, що знайти найближчий заклад, який надає послуги реабілітації, допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Однак, якщо ви переконались, що ваші права порушують, або вимагають гроші за послуги, які мають бути безплатними, зверніться з офіційною скаргою.

Алгоритм подання скарги такий:

  • Якщо відмовляє лікар, напишіть скаргу до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика;
  • Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я в вашому місті або регіоні. Або до власника медзакладу - відповідного органу місцевої влади;
  • Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ: через контакт-центр або на поштову адресу м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073, або на електронну адресу info@nszu.gov.ua

Раніше ми повідомляли, яку допомогу українці можуть отримати у лікарні безкоштовно та що для цього потрібно.

Також ми писали, за що не потрібно платити в разі хірургічної операції.

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