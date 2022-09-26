Експерти нагадали українцям про безкоштовне лікування: хто може отримати

В Україні громадяни можуть отримати медичні послуги безкоштовно. В тому числі і реабілітацію, адже це стаціонарна чи амбулаторна допомога пацієнтам, які вже не мають гострого перебігу захворювання, але потребують відновлення або поліпшення здоров’я.
Як отримати таку допомогу безкоштовно - читайте нижче.
У Національній службі здоров'я розповіли, що дорослі та діти від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату можуть звернутися в лікарні, які підписали договори з НСЗУ та отримати реабілітаційні послуги.
У лікарні пацієнти безкоштовно можуть отримати:
Важливо пам'ятати, що безкоштовно отримати послуги з реабілітації можна за направленням лікаря та при переведенні з іншого закладу або підрозділу.
Зазначимо, що знайти найближчий заклад, який надає послуги реабілітації, допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Однак, якщо ви переконались, що ваші права порушують, або вимагають гроші за послуги, які мають бути безплатними, зверніться з офіційною скаргою.
Алгоритм подання скарги такий:
Раніше ми повідомляли, яку допомогу українці можуть отримати у лікарні безкоштовно та що для цього потрібно.
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