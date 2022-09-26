Експерти нагадали українцям про безкоштовне лікування: хто може отримати

У Національній службі здоров'я розповіли, що дорослі та діти від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату можуть звернутися в лікарні, які підписали договори з НСЗУ та отримати реабілітаційні послуги.

У лікарні пацієнти безкоштовно можуть отримати:

первинне обстеження, встановлення діагнозу;

послуги з реабілітації;

моніторинг стану пацієнта;

лабораторні обстеження: аналізи крові і сечі;

інструментальні дослідження;

консультування лікарів-спеціалістів;

психологічний супровід;

харчування в стаціонарі.

Важливо пам'ятати, що безкоштовно отримати послуги з реабілітації можна за направленням лікаря та при переведенні з іншого закладу або підрозділу.

Зазначимо, що знайти найближчий заклад, який надає послуги реабілітації, допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Однак, якщо ви переконались, що ваші права порушують, або вимагають гроші за послуги, які мають бути безплатними, зверніться з офіційною скаргою.

Алгоритм подання скарги такий: