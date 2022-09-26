Поражение опорно-двигательного аппарата: кто имеет право на бесплатную реабилитацию и как ее получить

Медицинская реабилитация - это стационарная или амбулаторная помощь пациентам, уже не имеющим острого течения заболевания, но нуждающихся в восстановлении или улучшении здоровья.
Как получить такую помощь бесплатно - читайте ниже.
В Национальной службе здоровья рассказали, что взрослые и дети от 3 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата могут обратиться в больницы, подписавшие договоры с НСЗУ и получить реабилитационные услуги.
В больнице пациенты бесплатно могут получить:
Важно помнить, что бесплатно получить услуги по реабилитации можно по направлению врача и переводе из другого учреждения или подразделения.
Отметим, что найти ближайшее заведение, предоставляющее услуги реабилитации, поможет контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Однако если вы убедились, что ваши права нарушают, или требуют деньги за услуги, которые должны быть бесплатными, обратитесь с официальной жалобой.
Алгоритм подачи жалобы такой:
Ранее мы сообщали, какую помощь украинцы могут получить в больнице бесплатно и что для этого нужно.
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