Украинцам рассказали, за что не нужно платить при хирургической операции
В Украине гражданам должны проводить плановые и неотложные хирургические операции абсолютно бесплатно.
Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья Украины в Facebook.
Отмечается, что программа медицинских гарантий покрывает и сопутствующие медицинские услуги.
"Война - не повод откладывать заботу о здоровье. Сейчас, как и раньше, украинцы могут сделать все необходимые плановые и ургентные операции безвозмездно. За них заплатит Национальная служба здоровья Украины", - говорится в сообщении.
Также специалисты сообщают, что бесплатная медицинская помощь доступна только по направлению от семейного или лечащего врача, однако в неотложном состоянии пациенту тоже окажут помощь бесплатно.
Для того, чтобы получить помощь бесплатно, нужно обратиться к медицинскому заведению, которое имеет договор с НСЗУ на пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня".
В частности, узнать контакты удобного для себя заведения можно по номеру 16-77.
В перечень бесплатной помощи во время хирургических операций входит:
- Первичный осмотр, во время которого врач определяет, что пациенту нужно перед операцией;
- Сопутствующие анализы и исследования, в частности крови и мочи, бактериологические, цитологические исследования; инструментальные исследования (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и другие);
- Анестезия и оперативное вмешательство тоже являются бесплатными;
- На всех этапах оказания помощи пациента должны обеспечить лекарствами, наличие которых в конкретной больнице можно проверить на сайте;
- В случае необходимости пациентам также оказывают бесплатную интенсивную терапию, а также послеоперационный уход и помощь;
- Во время проведения операций в стационаре доступно бесплатное питание.
Важно, если у пациента требуют деньги за эти услуги, нужно подавать жалобу руководителю медучреждения и местном департамента охраны, а если это не помогает, то в НСЗУ по электронной почте: info@nszu.gov.ua
К тому же отмечается, что повышенный сервис, такой как отдельная палата или улучшенное питание, не входят в состав бесплатных услуг.
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