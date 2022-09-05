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Украинцам рассказали, за что не нужно платить при хирургической операции

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Понедельник 05 сентября 2022 12:15
Украинцам рассказали, за что не нужно платить при хирургической операции Что бесплатное во время хирургических операций (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине гражданам должны проводить плановые и неотложные хирургические операции абсолютно бесплатно.

Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья Украины в Facebook.

Отмечается, что программа медицинских гарантий покрывает и сопутствующие медицинские услуги.

"Война - не повод откладывать заботу о здоровье. Сейчас, как и раньше, украинцы могут сделать все необходимые плановые и ургентные операции безвозмездно. За них заплатит Национальная служба здоровья Украины", - говорится в сообщении.

Также специалисты сообщают, что бесплатная медицинская помощь доступна только по направлению от семейного или лечащего врача, однако в неотложном состоянии пациенту тоже окажут помощь бесплатно.

Для того, чтобы получить помощь бесплатно, нужно обратиться к медицинскому заведению, которое имеет договор с НСЗУ на пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня".

В частности, узнать контакты удобного для себя заведения можно по номеру 16-77.

В перечень бесплатной помощи во время хирургических операций входит:

  • Первичный осмотр, во время которого врач определяет, что пациенту нужно перед операцией;
  • Сопутствующие анализы и исследования, в частности крови и мочи, бактериологические, цитологические исследования; инструментальные исследования (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и другие);
  • Анестезия и оперативное вмешательство тоже являются бесплатными;
  • На всех этапах оказания помощи пациента должны обеспечить лекарствами, наличие которых в конкретной больнице можно проверить на сайте;
  • В случае необходимости пациентам также оказывают бесплатную интенсивную терапию, а также послеоперационный уход и помощь;
  • Во время проведения операций в стационаре доступно бесплатное питание.

Важно, если у пациента требуют деньги за эти услуги, нужно подавать жалобу руководителю медучреждения и местном департамента охраны, а если это не помогает, то в НСЗУ по электронной почте: info@nszu.gov.ua

К тому же отмечается, что повышенный сервис, такой как отдельная палата или улучшенное питание, не входят в состав бесплатных услуг.

Ранее мы сообщали, как украинцам получить медицинскую помощь в Польше.

Также мы писали, как гражданам, у которых больные почки, получить бесплатную помощь.

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