Експерти нагадали українцям про безкоштовне лікування: хто може отримати
В Україні громадяни можуть отримати медичні послуги безкоштовно. В тому числі і реабілітацію, адже це стаціонарна чи амбулаторна допомога пацієнтам, які вже не мають гострого перебігу захворювання, але потребують відновлення або поліпшення здоров’я.
Як отримати таку допомогу безкоштовно - читайте нижче.
У Національній службі здоров'я розповіли, що дорослі та діти від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату можуть звернутися в лікарні, які підписали договори з НСЗУ та отримати реабілітаційні послуги.
У лікарні пацієнти безкоштовно можуть отримати:
- первинне обстеження, встановлення діагнозу;
- послуги з реабілітації;
- моніторинг стану пацієнта;
- лабораторні обстеження: аналізи крові і сечі;
- інструментальні дослідження;
- консультування лікарів-спеціалістів;
- психологічний супровід;
- харчування в стаціонарі.
Важливо пам'ятати, що безкоштовно отримати послуги з реабілітації можна за направленням лікаря та при переведенні з іншого закладу або підрозділу.
Зазначимо, що знайти найближчий заклад, який надає послуги реабілітації, допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Однак, якщо ви переконались, що ваші права порушують, або вимагають гроші за послуги, які мають бути безплатними, зверніться з офіційною скаргою.
Алгоритм подання скарги такий:
- Якщо відмовляє лікар, напишіть скаргу до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика;
- Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я в вашому місті або регіоні. Або до власника медзакладу - відповідного органу місцевої влади;
- Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ: через контакт-центр або на поштову адресу м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073, або на електронну адресу info@nszu.gov.ua
Раніше ми повідомляли, яку допомогу українці можуть отримати у лікарні безкоштовно та що для цього потрібно.
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