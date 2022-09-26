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Поражение опорно-двигательного аппарата: кто имеет право на бесплатную реабилитацию и как ее получить

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 15:38
Поражение опорно-двигательного аппарата: кто имеет право на бесплатную реабилитацию и как ее получить Как украинцам с поражением опорно-двигательного апарта получить реабилитацию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Медицинская реабилитация - это стационарная или амбулаторная помощь пациентам, уже не имеющим острого течения заболевания, но нуждающихся в восстановлении или улучшении здоровья.

Как получить такую помощь бесплатно - читайте ниже.

В Национальной службе здоровья рассказали, что взрослые и дети от 3 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата могут обратиться в больницы, подписавшие договоры с НСЗУ и получить реабилитационные услуги.

В больнице пациенты бесплатно могут получить:

  • первичное обследование, установление диагноза;
  • услуги по реабилитации;
  • мониторинг состояния пациента;
  • лабораторные обследования: анализы крови и мочи;
  • инструментальные исследования;
  • консультирование врачей-специалистов;
  • психологическое сопровождение;
  • питание в стационаре.

Важно помнить, что бесплатно получить услуги по реабилитации можно по направлению врача и переводе из другого учреждения или подразделения.

Отметим, что найти ближайшее заведение, предоставляющее услуги реабилитации, поможет контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Однако если вы убедились, что ваши права нарушают, или требуют деньги за услуги, которые должны быть бесплатными, обратитесь с официальной жалобой.

Алгоритм подачи жалобы такой:

  • Если отказывает врач, напишите жалобу главному врачу (медицинскому директору) заведения о неправомерных действиях медика;
  • Если отказывают на уровне руководства больницы, напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе. Или к владельцу медучреждения - соответствующего органа местной власти;
  • Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ: по контакт-центру или по почтовому адресу г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073, или на электронную адресу info@nszu.gov.ua

Ранее мы сообщали, какую помощь украинцы могут получить в больнице бесплатно и что для этого нужно.

Также мы писали, за что не нужно платить в случае хирургической операции.

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