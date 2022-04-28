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Ураину накроет грозами, а потом вернутся заморозки: появился новый прогноз

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 07:45
Ураину накроет грозами, а потом вернутся заморозки: появился новый прогноз Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет заморозки и грозы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в последние дни апреля будет с переходом от дождей с грозами к прояснению, однако с ночными заморозками.

Что будет с погодой до конца апреля - читайте ниже в материале Styler.

"Ночью 29-30 апреля в северных, западных, 30 апреля и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

28 апреля дожди с грозами ожидаются на правобережной части страны, в остальной части - сухо. Температура +10+15 на западе, севере и в центре (на Закарпатье +14+16), на востоке и юге +15+20.

В пятницу 29 апреля осадки вероятны в Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. На остальных территориях - сухо. Температура +12+19 градусов.

30 апреля на всей территории сухо, днем +12+19, теплее всего на востоке и юге.

Ураину накроет грозами, а потом вернутся заморозки: появился новый прогнозУраину накроет грозами, а потом вернутся заморозки: появился новый прогнозУраину накроет грозами, а потом вернутся заморозки: появился новый прогноз

Скриншот: Погода в Украине 28-30 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики порадовали свежим прогнозом погоды на май.

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