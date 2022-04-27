Синоптики порадовали свежим прогнозом погоды на май

Погода в Украине в мае будет с умеренным количеством осадков, а температура будет постепенно повышаться.

Читайте ниже в материале Styler месячный прогноз погоды.

По данным Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха предполагается 15-18 тепла (в Карпатах 11-14), что на 1-1,5 градусов выше нормы, на северо-западе и северо-востоке Украины - около нормы.

Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

В Gismeteo прогнозируют, что температура будет медленно повышаться, а осадков будет умеренное количество.

Например, в Киеве первая декада месяца предполагается с температурой +13+18, вторая с +15+22, под конец месяца +18+23 градуса.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

Синоптики Accuweather тоже прогнозируют постепенное увеличение температуры без резких колебаний. Однако температурные показатели они дают ниже.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (accuweather.com)