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Ураїну накриє грозами, а потім повернуться заморозки: з'явився новий прогноз

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Четвер 28 квітня 2022 07:45
Ураїну накриє грозами, а потім повернуться заморозки: з'явився новий прогноз Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе заморозки і грози (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в останні дні квітня буде з переходом від дощів з грозами до прояснення, однак з нічними заморозками.

Що буде з погодою до кінця квітня - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Вночі 29-30 квітня у північних, західних, 30 квітня і центральних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 градуси (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

28 квітня дощі з грозами очікуються на правобережній частині країни, в іншій частині - сухо. Температура +10+15 на заході, півночі і в центрі (на Закарпатті +14+16), на сході і півдні +15+20.

В п'ятницю 29 квітня опади ймовірні у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонський областях. На решті територій - сухо. Температура +12+19 градусів.

30 квітня на всій території сухо, вдень +12+19, найтепліше на сході та півдні.

Ураїну накриє грозами, а потім повернуться заморозки: з'явився новий прогнозУраїну накриє грозами, а потім повернуться заморозки: з'явився новий прогнозУраїну накриє грозами, а потім повернуться заморозки: з'явився новий прогноз

Скріншот: Погода в Україні 28-30 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень.

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