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Во Львове прошла мощная буря: деревья повалены, улицы обесточены 

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Львов, Среда 30 июня 2021 20:19
Во Львове прошла мощная буря: деревья повалены, улицы обесточены  Фото: во Львове прошла мощная буря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сильный ливень и шквал во второй раз нанес Львову значительный ущерб. Местные жители жалуются на обесточивание улиц, побитые автомобили и поваленные деревья.

Об этом пишет местное издание Varta1.

Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт. В результате непогоды были обесточены районы:

  • Сыховский;
  • Лычаковский;
  • Шевченковский;

В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:

  • Воздушная, неподалеку от поликлиники;
  • Чупринки;
  • Химическая;
  • Богдана Хмельницкого;

Фото: поваленные деревья во Львове в результате непогоды (Varta1)

Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.

Фото: затопленные улицы во Львове в результате непогоды (Varta1)
Сейчас в мэрии города созывают оперативный штаб для ликвидации последствий.
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