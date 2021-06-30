Во Львове прошла мощная буря: деревья повалены, улицы обесточены
Фото: во Львове прошла мощная буря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сильный ливень и шквал во второй раз нанес Львову значительный ущерб. Местные жители жалуются на обесточивание улиц, побитые автомобили и поваленные деревья.
Об этом пишет местное издание Varta1.
Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт. В результате непогоды были обесточены районы:
- Сыховский;
- Лычаковский;
- Шевченковский;
В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:
- Воздушная, неподалеку от поликлиники;
- Чупринки;
- Химическая;
- Богдана Хмельницкого;
Фото: поваленные деревья во Львове в результате непогоды (Varta1)
Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.
Фото: затопленные улицы во Львове в результате непогоды (Varta1)
Сейчас в мэрии города созывают оперативный штаб для ликвидации последствий.