Не упустите шанс: астролог рассказал, кто будет купаться в прибыли

Финансовый гороскоп с 9 по 15 сентября – астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября предвещает финансовую прибыль некоторым знакам Зодиака

Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака с 9 по 15 сентября предвещает только для некоторых из них реальное обогащение. Об этом заявил в новом прогнозе астролог Павел Глоба. Эта неделя не будет богата на яркие события и интересные новости, поэтому нам самим придется придумывать что-нибудь интересное, чтобы чем-то себя занять. Астролог рассказал, как привлечь финансовую прибыль и удержать ее.

Овен. Если вы не упустите шанс, то вас могут ожидать достаточно прибыльные проекты. Но важно уметь анализировать ситуацию и не допускать ошибок. Финансовое положение стабильно, однако лишние траты вам сейчас ни к чему. Так что от крупных покупок пока воздержитесь.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября предвещает финансовую прибыль некоторым знакам Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Телец. На этой неделе намечается подъем в финансовой сфере, однако непредвиденные расходы могут поглотить большую часть ваших средств. В среду возможны интересные денежные предложения. В субботу будьте внимательны при пользовании банкоматами и переводя деньги онлайн.

Рак. Чем лучше отношения с партнерами, тем больше денег у вас в кошельке - таков девиз этой недели. Кстати, ваш бюджет не рухнет, если вы побалуете себя чем-нибудь приятным. Пройдитесь по магазинам в среду или пятницу.

Лев. В понедельник у вас могут появиться новые финансовые возможности. В деловом плане неделя стабильна. В среду и четверг вероятны новые денежные поступления. Но в субботу вам вряд ли удастся забыть о работе.

Дева. Велика вероятность появления дополнительных источников доходов. Откроются новые перспективы в бизнесе, позволяющие значительно улучшить ваше материальное положение. Ощущение финансовой стабильности прибавит вам спокойствия и уверенности в своих силах.

Скорпион. Удачное время, когда ваши доходы растут, а авторитет в профессиональной сфере укрепляется. Так что вы можете не считать деньги и сделать несколько дорогостоящих покупок для себя и своих близких.

Напомним, что ранее астролог назвал знаки Зодиака, которые обогатятся уже на этих выходных.