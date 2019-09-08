Не пропустіть шанс: астролог розповів, хто буде купатися в прибутку

Фінансовий гороскоп з 9 по 15 вересня – астролог назвав найщасливіші знаки Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня віщує фінансову прибуток деяким знакам Зодіаку

Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 9 по 15 вересня віщує тільки для деяких з них реальне збагачення. Про це заявив в новому прогнозі астролог Павло Глоба. Цей тиждень не буде багатий на яскраві події та цікаві новини, тому нам самим доведеться придумувати що-небудь цікаве, щоб чимось себе зайняти. Астролог розповів, як залучити фінансовий прибуток і утримати її.

Овен. Якщо ви не упустите шанс, то вас можуть очікувати досить прибуткові проекти. Але важливо вміти аналізувати ситуацію і не допускати помилок. Фінансове становище стабільне, однак зайві витрати вам зараз ні до чого. Так що від великих покупок поки що утримайтеся.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня віщує фінансову прибуток деяким знакам Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Тілець. На цьому тижні намічається підйом у фінансовій сфері, проте непередбачені витрати можуть поглинути більшу частину ваших коштів. У середу можливі цікаві грошові пропозиції. У суботу будьте уважні при користуванні банкоматами і переводячи гроші онлайн.

Рак. Чим краще відносини з партнерами, тим більше грошей у вас в гаманці - такий девіз цього тижня. До речі, ваш бюджет не впаде, якщо ви побалуєте себе чим-небудь приємним. Пройдіться по магазинах в середу або п'ятницю.

Лев. У понеділок у вас можуть з'явитися нові фінансові можливості. В діловому плані тиждень стабільна. У середу і четвер вірогідні нові грошові надходження. Але в суботу вам навряд чи вдасться забути про роботу.

Діва. Велика ймовірність появи додаткових джерел доходів. Відкриються нові перспективи в бізнесі, дозволяють значно поліпшити ваше матеріальне становище. Відчуття фінансової стабільності додасть вам спокою і впевненості у своїх силах.

Скорпіон. Вдалий час, коли ваші доходи зростають, а авторитет в професійній сфері зміцнюється. Так що ви можете не рахувати гроші і зробити кілька дорогих покупок для себе і своїх близьких.

Нагадаємо, що раніше астролог назвав знаки Зодіаку, які збагатяться вже на цих вихідних.