В УПЦ назвали место хранения головы Иоанна Крестителя: это важная святыня

Православная церковь отмечает 9 марта первое (IV в.) и второе (452 г) обретение главы Иоанна Предтечи (Крестителя). Стало известно, в каком городе и стране хранится голова Иоанна Крестителя, одна из самых важных святынь.

История честной главы Иоанна Предтечи очень сложная и до конца полностью не выясненная. Несколько стран сразу заявляют о том, что подлинная голова хранится именно у них – Италия, Франция, Сирия, Греция и Армения. Однако одно место действительно может претендовать на подлинность.

Мощи Иоанна Крестителя имеют большую важность для верующих, и они занимают второе место после Богоматери. Этому святому в календарях православных отведено самое большое количество памятных дат и праздников. Голова Иоанна Крестителя рассматривается как очень значимая святыня.

Однако самым вероятным местом ее нахождения считается собор Амьенской Богоматери во Франции. По данным УПЦ именно в этом месте проводилось большое и качественное исследование святыни. А также именно эта часть главы (лицевая) имеет свой исторический путь.

В период иконоборческих гонений голову Иоанна Предтечи было решено скрыть – в начале IX века она была перевезена в Команы (город, который находится рядом с современным городом Сухуми). В 1842 году святыню перевезли в Константинополь и уже тогда, по словам паломника Антония, голова была разделена – была видна только лицевая часть.

После Четвертого крестового похода, когда был взят Константинополь, лицевую часть святыни нашел католический священнослужитель Валлон де Сартон в одном из разрушенных дворцов. Лицевая часть святыни находилась на серебряном блюде и была покрыта выпуклым хрустальным стеклом. Блюдо священнослужитель вынужден был продать, чтобы добраться в Пикардию. Туда же он доставил священную реликвию.

С тех пор голова Иоанна Крестителя находится в Амьене, главном городе Пикардии. Ее поместили в соборе Амьенской Богоматери и к ней совершают паломничества короли. По некоторым сказаниям, святыня спасла город от чумы в XVII веке.

В 1958 году было проведено большое исследование и в городе собрались профессора анатомии, фармацевтики, хирургии, стоматологии. Лицевая часть головы оказалась более древняя, чем кость средневекового человека, а тип был определен, как средиземноморский. Ученые указали, что голова принадлежит мужчине от 25 до 40 лет. Так же был найден след от удара кинжалом, что подтверждает легенду о том, что Иродиада пронзила главу.

На данный момент подтвердить подлинность святыни практически невозможно, но ни одно из исследований в Амьене не смогло найти факта, который бы опровергал принадлежность лицевой части Иоанну Крестителю.