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Папа Римский предрек новый Всемирный потоп и высказался о гневе Божьем

Новина українською → Ватикан, Вторник 02 марта 2021 19:12
Папа Римский предрек новый Всемирный потоп и высказался о гневе Божьем Папа Римский Франциск (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Папа Римский Франциск предсказал человечеству новый Всемирный потоп - эта катастрофа библейских масштабов может стать следствием глобального потепления и таяния ледников. Такие предупреждения прозвучали в книге понтифика "О пороках и добродетелях", которая вышла в свет 2 марта.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В одном из отрывков произведения Франциск размышляет о гневе Божьем, который направлен против несправедливости и дьявольского зла - "не того, что проистекает из человеческой слабости, а против зла сатанинского вдохновения".

"Великий потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников: что будет теперь, если мы продолжим идти по тому же пути", - предупреждает Папа Римский, обратившись к политикам и гражданам проявить благоразумие относительно ситуации с климатом.

Как напомнил Франциск, Библия учит, что потоп - это результат гнева Бога, который видел слишком много плохого и решил стереть человечество с лица Земли.

"Библейская история, по мнению знатоков, - сказка мифическая. Но миф - это форма знания. По словам археологов, потоп - это сказка историческая, потому что на своих раскопках они обнаружили следы наводнения", - отметил глава римско-католической церкви.

Также понтифик обратил внимание на библейские сказания о спасении Ноя с семьей на Ковчеге, где праведник собрал "каждой твари по паре".

"Бог высвободил свой гнев, но он увидел праведника, взял его и спас его. История Ноя показывает, что гнев Бога также является спасением", - указал Франциск.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID, при этом 84-летний понтифик стал одним из первых, кому сделали прививку на территории Ватикана.

Напомним, недавно эколог рассказал, где в Украине готовиться к мощным паводкам - по мнению эксперта, реки обязательно выйдут из русла.

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