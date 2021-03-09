В УПЦ назвали місце зберігання голови Івана Хрестителя: це важлива святиня

Православна церква відзначає 9 березня перше (IV ст.) і друге (452 г) знайдення глави Іоанна Предтечі (Хрестителя). Стало відомо, в якому місті та країні зберігається голова Іоанна Хрестителя, одна з найважливіших святинь.

Історія чесної глави Іоанна Предтечі дуже складна і до кінця повністю не з'ясована. Кілька країн відразу заявляють про те, що справжня голова зберігається саме у них – Італія, Франція, Сирія, Греція і Вірменія. Проте одне місце дійсно може претендувати на достовірність.

Мощі Івана Хрестителя мають велику важливість для віруючих, і вони займають друге місце після Богоматері. Цьому святому в православних календарях відведено найбільшу кількість пам'ятних дат і свят. Голова Іоанна Хрестителя розглядається як дуже значуща святиня.

Проте найімовірнішим місцем її знаходження вважається собор Ам'єнської Богоматері у Франції. За даними УПЦ саме в цьому місці проводилося велике і якісне дослідження святині. А також саме ця частина голови (лицьовий) має свій історичний шлях.

У період іконоборчих гонінь голову Іоанна Предтечі було вирішено приховати – на початку IX століття вона була перевезена в Комани (місто, яке знаходиться поруч із сучасним містом Сухумі). У 1842 році святиню перевезли до Константинополя і вже тоді, за словами паломника Антонія, голова була розділена – була видна тільки лицьова частина.

Після Четвертого хрестового походу, коли був узятий Константинополь, лицьову частину святині знайшов католицький священнослужитель Валлон де Сартон в одному зі зруйнованих палаців. Лицьова частина святині перебувала на срібному блюді й була покрита опуклим кришталевим склом. Блюдо священнослужитель змушений був продати, щоб дістатися до Пікардію. Туди ж він доставив священну реліквію.

Відтоді голова Іоанна Хрестителя знаходиться в Ам'єні, головному місті Пікардії. Її помістили в соборі Ам'єнської Богоматері й до неї здійснюють паломництва королі. За деякими переказами, святиня врятувала місто від чуми в XVII столітті.

У 1958 році було проведено велике дослідження і в місті зібралися професора анатомії, фармацевтики, хірургії, стоматології. Лицьова частина голови виявилася більш давня, ніж кістка середньовічної людини, а тип був визначений, як середземноморський. Вчені зазначили, що голова належить чоловікові від 25 до 40 років. Так само був знайдений слід від удару кинджалом, що підтверджує легенду про те, що Іродіада пронизала голову.

На цей момент підтвердити достовірність святині практично неможливо, але жодне з досліджень в Ам'єні не змогло знайти факту, який би спростовував приналежність лицьовій частині Іоанну Хрестителю.