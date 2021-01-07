Археологи обнаружили буддийский монастырь, которому тысячу лет

Археологи нашли в Индии тысячелетний буддийский монастырь (коллаж: РБК-Украина)

На востоке Индии в штате Бихар археологи обнаружили на вершине холма в Гангской долине древний буддийский монастырь. По оценке экспертов, его возраст составляет около тысячи лет.

Исследователи обратили внимание на то, что данный монастырь обладает некоторыми уникальными особенностями, которые редко встречаются в других местах страны. Об этом сообщает Times of India.

Интересно, что это первый буддийский монастырь, главой которого была женщина-монах. Ее звали Виджаяшри Бхадра.

Археологи нашли в Индии тысячелетний буддийский монастырь (фото: hindustantimes.com)

Кроме того, археологи обнаружили деревянные вотивные таблички размером 5,3x2,3 см. На них изображена фигура человека, вероятно - это Будда. По словам, авторов исследования, это был первый проект раскопок, который завершили за 3 года. Само место раскопок обнаружили в ноябре 2017 года.

В монастыре были обнаружены 500 скульптур, которые были разбросаны по всему участку.

Напомним, ученые обнаружили доисторический наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет. Его нашли в районе индийского города Камаредди. Рисунок находится на крыше святыни, расположенной на вершине холма, примерно в одном километре от храма.

Ранее археологи обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери с Иисусом. Храм известный как Церковь Агонии и Церковь Всех Наций, был построен на том месте, где Иуда предал Христа.