ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Археологи обнаружили буддийский монастырь, которому тысячу лет

Индия, Четверг 07 января 2021 21:57
Археологи обнаружили буддийский монастырь, которому тысячу лет
Археологи нашли в Индии тысячелетний буддийский монастырь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На востоке Индии в штате Бихар археологи обнаружили на вершине холма в Гангской долине древний буддийский монастырь. По оценке экспертов, его возраст составляет около тысячи лет.

Исследователи обратили внимание на то, что данный монастырь обладает некоторыми уникальными особенностями, которые редко встречаются в других местах страны. Об этом сообщает Times of India.

Интересно, что это первый буддийский монастырь, главой которого была женщина-монах. Ее звали Виджаяшри Бхадра.

Археологи обнаружили буддийский монастырь, которому тысячу лет

Археологи нашли в Индии тысячелетний буддийский монастырь (фото: hindustantimes.com)

Кроме того, археологи обнаружили деревянные вотивные таблички размером 5,3x2,3 см. На них изображена фигура человека, вероятно - это Будда. По словам, авторов исследования, это был первый проект раскопок, который завершили за 3 года. Само место раскопок обнаружили в ноябре 2017 года.

В монастыре были обнаружены 500 скульптур, которые были разбросаны по всему участку.

Напомним, ученые обнаружили доисторический наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет. Его нашли в районе индийского города Камаредди. Рисунок находится на крыше святыни, расположенной на вершине холма, примерно в одном километре от храма.

Ранее археологи обнаружили удивительную находку на месте тайной вечери с Иисусом. Храм известный как Церковь Агонии и Церковь Всех Наций, был построен на том месте, где Иуда предал Христа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Индияархеология

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь