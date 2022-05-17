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Как управлять эмоциями и поддерживать детей во время войны: важные советы

Как помочь ребенку справиться с тревогой (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны из-за частого пребывания в укрытиях и потери привычной среды может возникнуть тревога и стресс у родителей и детей. В таком случае стоит знать, как управлять своими чувствами и помочь детям чувствовать себя в безопасности.

Как помочь себе и детям во время войны, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Как управлять своими эмоциями

В частности, сначала человеку надо научиться заботиться о себе. Для этого нужно:

  • в моменты сильного стресса уделите себе хотя бы пару минут;
  • прислушайтесь к своему дыханию, сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах;
  • положите руку на живот и почувствуйте, как он поднимается и опускается с каждым выдохом.

Также справиться со стрессом помогут простые практические способы. Например, когда очень тяжело, старайтесь делать рутинные дела. Ведь именно рутина поможет оторваться от проблем. К тому же дети также будут чувствовать себя в безопасности.

Как поддерживать детей

Во время войны взрослые могут помочь детям в кризисных ситуациях стать сильнее. Для этого нужно:

  • попросите детей помочь справиться с вашими семейными делами;
  • хвалите детей за то, что они сделали что-то хорошее;
  • если вы потеряли самоконтроль, то сделайте 10-секундную паузу.

Также психологи советуют:

  • не замалчивайте эмоции и переживания: говорите с ребенком, спрашивайте, что он чувствует, почему ему тревожно;
  • объясните, что бояться - это нормально;
  • старайтесь максимум времени быть рядом с ребенком, чтобы он чувствовал поддержку;
  • объясните, что сейчас очень важно следовать рекомендациям родителей.

Ранее мы сообщали, что как справиться со стрессом во время войны и "собраться".

Также мы писали, что украинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны.

Кроме того, рассказывали о том, как успокоить ребенка, которому сняться кошмары из-за войны.

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