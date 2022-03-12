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Украинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны: простые инструкции

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 16:27
Украинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны: простые инструкции Как вести себя в соцсетях во время войны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине во время войны в соцсетях нужно быть особенно осторожными. Все потому, что Россия активно отслеживает все публикации и может использовать это в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В частности, запрещено публиковали информацию о передвижении Вооруженных Сил Украины.

К тому же нельзя публиковать:

  • непроверенную паническую информацию о погибших;
  • распространять фейковые сообщения об отключении связи;
  • непроверенные посты с просьбой о помощи.

Что нужно делать:

  • фиксировать перемещение вражеских войск в соцсетях с геометкой и пометкой реального времени. Об этом нужно сообщать в Telegram-боте @stop_russian_war_bot;
  • распространять данные о погибших, раненых и пленных оккупантов, ведь это может помочь достучаться до россиян;
  • показывать видео преступлений оккупантов как можно большей аудитории;
  • распространять сообщения официальных органов власти и развенчивать фейки.Украинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны: простые инструкцииУкраинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны: простые инструкцииУкраинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны: простые инструкции

Как не стать помощником врага (facebook.com/GeneralStaff)

Ранее мы сообщали о перечень полезных чат-ботов, которые помогут во время войны.

Также мы писали, что украинцам рассказали, как определить пропагандистские Telegram-каналы и куда сообщать.

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