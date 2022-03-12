Украинцам рассказали, как вести себя в соцсетях во время войны: простые инструкции
В Украине во время войны в соцсетях нужно быть особенно осторожными. Все потому, что Россия активно отслеживает все публикации и может использовать это в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В частности, запрещено публиковали информацию о передвижении Вооруженных Сил Украины.
К тому же нельзя публиковать:
- непроверенную паническую информацию о погибших;
- распространять фейковые сообщения об отключении связи;
- непроверенные посты с просьбой о помощи.
Что нужно делать:
- фиксировать перемещение вражеских войск в соцсетях с геометкой и пометкой реального времени. Об этом нужно сообщать в Telegram-боте @stop_russian_war_bot;
- распространять данные о погибших, раненых и пленных оккупантов, ведь это может помочь достучаться до россиян;
- показывать видео преступлений оккупантов как можно большей аудитории;
- распространять сообщения официальных органов власти и развенчивать фейки.
Как не стать помощником врага (facebook.com/GeneralStaff)
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