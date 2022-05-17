Як керувати емоціями та підтримувати дітей під час війни: важливі поради

Під час війни через часте перебування в укриттях та втрату звичного середовища може виникнути тривога та стрес у батьків та дітей. У такому випадку варто знати, як керувати своїми почуттями та допомогти дітям почуватися в безпеці.
Як допомогти собі та дітям під час війни, повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.
Зокрема, спочатку людині треба навчитися дбати про себе. Для цього потрібно:
Також впоратися зі стресом допоможуть прості практичні способи. Наприклад, коли дуже тяжко, намагайтеся робити рутинні справи. Адже саме рутина допоможе відірватися від проблем. До того ж діти також почуватимуться у безпеці.
Під час війни дорослі можуть допомогти дітям у кризових ситуаціях стати сильнішими. Для цього потрібно:
Також психологи радять:
Раніше ми повідомляли, що як впоратись зі стресом під час війни та "зібратися".
Також ми писали, що українцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни.
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