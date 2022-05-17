RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як керувати емоціями та підтримувати дітей під час війни: важливі поради

Як допомгти дитині впоратися з тривогою (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни через часте перебування в укриттях та втрату звичного середовища може виникнути тривога та стрес у батьків та дітей. У такому випадку варто знати, як керувати своїми почуттями та допомогти дітям почуватися в безпеці.

Як допомогти собі та дітям під час війни, повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Як керувати своїми емоціями

Зокрема, спочатку людині треба навчитися дбати про себе. Для цього потрібно:

  • у моменти сильного стресу приділіть собі хоча б пару хвилин;
  • прислухайтеся до свого подиху, сконцентруйтеся на вдихах та видихах;
  • покладіть руку на живіт і відчуйте, як він підійматися та опускається з кожним видихом.

Також впоратися зі стресом допоможуть прості практичні способи. Наприклад, коли дуже тяжко, намагайтеся робити рутинні справи. Адже саме рутина допоможе відірватися від проблем. До того ж діти також почуватимуться у безпеці.

Як підтримувати дітей

Під час війни дорослі можуть допомогти дітям у кризових ситуаціях стати сильнішими. Для цього потрібно:

  • попросіть дітей допомогти впоратися з вашими сімейними справами;
  • хвалите дітей за те, що вони зробили щось добре;
  • якщо ви втратили самоконтроль, то зробіть 10-секундну паузу.

Також психологи радять:

  • не замовчуйте емоції та переживання: говоріть з дитиною, запитуйте, що вона відчуває, чому їй тривожно;
  • поясніть, що боятися - це нормально;
  • намагайтеся максимум часу бути поруч з дитиною, щоб вона відчувала підтримку;
  • поясніть, що наразі дуже важливо дотримуватися рекомендацій батьків.

Раніше ми повідомляли, що як впоратись зі стресом під час війни та "зібратися".

Також ми писали, що українцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни.

Окрім того, розповідали про те, як заспокоїти дитину, якій знятися кошмари через війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачиПоради лікаря