Как управлять эмоциями и поддерживать детей во время войны: важные советы

Во время войны из-за частого пребывания в укрытиях и потери привычной среды может возникнуть тревога и стресс у родителей и детей. В таком случае стоит знать, как управлять своими чувствами и помочь детям чувствовать себя в безопасности.

Как помочь себе и детям во время войны, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Как управлять своими эмоциями

В частности, сначала человеку надо научиться заботиться о себе. Для этого нужно:

в моменты сильного стресса уделите себе хотя бы пару минут;

прислушайтесь к своему дыханию, сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах;

положите руку на живот и почувствуйте, как он поднимается и опускается с каждым выдохом.

Также справиться со стрессом помогут простые практические способы. Например, когда очень тяжело, старайтесь делать рутинные дела. Ведь именно рутина поможет оторваться от проблем. К тому же дети также будут чувствовать себя в безопасности.

Как поддерживать детей

Во время войны взрослые могут помочь детям в кризисных ситуациях стать сильнее. Для этого нужно:

попросите детей помочь справиться с вашими семейными делами;

хвалите детей за то, что они сделали что-то хорошее;

если вы потеряли самоконтроль, то сделайте 10-секундную паузу.

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