Как управлять эмоциями и поддерживать детей во время войны: важные советы
Во время войны из-за частого пребывания в укрытиях и потери привычной среды может возникнуть тревога и стресс у родителей и детей. В таком случае стоит знать, как управлять своими чувствами и помочь детям чувствовать себя в безопасности.
Как помочь себе и детям во время войны, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
Как управлять своими эмоциями
В частности, сначала человеку надо научиться заботиться о себе. Для этого нужно:
- в моменты сильного стресса уделите себе хотя бы пару минут;
- прислушайтесь к своему дыханию, сконцентрируйтесь на вдохах и выдохах;
- положите руку на живот и почувствуйте, как он поднимается и опускается с каждым выдохом.
Также справиться со стрессом помогут простые практические способы. Например, когда очень тяжело, старайтесь делать рутинные дела. Ведь именно рутина поможет оторваться от проблем. К тому же дети также будут чувствовать себя в безопасности.
Как поддерживать детей
Во время войны взрослые могут помочь детям в кризисных ситуациях стать сильнее. Для этого нужно:
- попросите детей помочь справиться с вашими семейными делами;
- хвалите детей за то, что они сделали что-то хорошее;
- если вы потеряли самоконтроль, то сделайте 10-секундную паузу.
Также психологи советуют:
- не замалчивайте эмоции и переживания: говорите с ребенком, спрашивайте, что он чувствует, почему ему тревожно;
- объясните, что бояться - это нормально;
- старайтесь максимум времени быть рядом с ребенком, чтобы он чувствовал поддержку;
- объясните, что сейчас очень важно следовать рекомендациям родителей.
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