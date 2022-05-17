Як керувати емоціями та підтримувати дітей під час війни: важливі поради
Під час війни через часте перебування в укриттях та втрату звичного середовища може виникнути тривога та стрес у батьків та дітей. У такому випадку варто знати, як керувати своїми почуттями та допомогти дітям почуватися в безпеці.
Як допомогти собі та дітям під час війни, повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.
Як керувати своїми емоціями
Зокрема, спочатку людині треба навчитися дбати про себе. Для цього потрібно:
- у моменти сильного стресу приділіть собі хоча б пару хвилин;
- прислухайтеся до свого подиху, сконцентруйтеся на вдихах та видихах;
- покладіть руку на живіт і відчуйте, як він підійматися та опускається з кожним видихом.
Також впоратися зі стресом допоможуть прості практичні способи. Наприклад, коли дуже тяжко, намагайтеся робити рутинні справи. Адже саме рутина допоможе відірватися від проблем. До того ж діти також почуватимуться у безпеці.
Як підтримувати дітей
Під час війни дорослі можуть допомогти дітям у кризових ситуаціях стати сильнішими. Для цього потрібно:
- попросіть дітей допомогти впоратися з вашими сімейними справами;
- хвалите дітей за те, що вони зробили щось добре;
- якщо ви втратили самоконтроль, то зробіть 10-секундну паузу.
Також психологи радять:
- не замовчуйте емоції та переживання: говоріть з дитиною, запитуйте, що вона відчуває, чому їй тривожно;
- поясніть, що боятися - це нормально;
- намагайтеся максимум часу бути поруч з дитиною, щоб вона відчувала підтримку;
- поясніть, що наразі дуже важливо дотримуватися рекомендацій батьків.
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