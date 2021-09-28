Употребление этого растения может снизить риск развития рака: ученые удивили находкой

Что показало исследование

Так, шпинат может помочь в профилактике рака у пациентов со склонностью к такому заболеванию. Специалисты говорят, что специальная диета может отсрочить необходимость удалять толстую кишку и долго лечиться медикаментами.

Также после диеты со специальным лиофилизированным шпинатом в течение 26 недель ученые обнаружили большую противоопухолевую активность в толстой и тонкой кишке исследуемых добровольцев.

Ученые использовали подход multi-omics и обнаружили, что шпинат не только подавляет опухоли, но и увеличивает разнообразие кишечного мікробіому – полезных микробов, а также изменения в экспрессии генов, что и помогает предотвратить рак.

Кроме того, жирные кислоты, связанные с регулированием воспаления – метаболиты линолеата, были подняты до уровня нормы в организме с помощью диеты из шпината.

Польза шпината

Шпинат хорош тем, что это низкокалорийный продукт. В 100 граммах содержится 22 Ккал, что делает его диетическим и полезным.

Листья шпината — настоящий кладезь витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, он богат на минеральные вещества, такие как железо, калий, цинк, магний, кальций и сапонины, фитонутриентами, которые помогают организму избавиться от избытка холестерина, укрепляют иммунную систему, предотвращают болезни сердца.

Польза шпината (pixabay.com)

Высокое содержание железа в продукте помогает нормализовать уровень гемоглобина в крови, благодаря чему ткани организма лучше снабжаются кислородом. Шпинат помогает наладить обмен веществ, обладает легкими мочегонными и слабительными свойствами, обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием.

Таким образом, люди, которые регулярно употребляют в пищу шпинат, имеют здоровый цвет лица, крепкие зубы и здоровые волосы. Шпинат очень полезен при выздоровлении после тяжелых болезней. Кроме того, шпинат один из тех продуктов, регулярное употребление которого задерживает развитие злокачественных опухолей.