Вживання цієї рослини може знизити ризик розвитку раку: вчені здивували знахідкою

Вчені дослідили, що вживання шпинату допоможе знизити розвитку раку товстої кишки. Для дослідження використали модель частого спадкового захворювання – аденоматозний поліпоз.
Про це пише Taylor Francis Online.
Так, шпинат може допомогти в профілактиці раку у пацієнтів зі схильністю до такого захворювання. Фахівці кажуть, що спеціальна дієта може відстрочити необхідність видаляти товсту кишку і довго лікуватися медикаментами.
Також після дієти зі спеціальним ліофілізованим шпинатом протягом 26 тижнів науковці виявили велику протипухлинну активність в товстій і тонкій кишці досліджуваних добровольців.
Вчені використовували підхід multi-omics і виявили, що шпинат не тільки пригнічує пухлини, а й збільшує різноманітність кишкового мікробіому – корисних мікробів, а також зміни в експресії генів, що і допомагає запобігти раку.
Окрім того, жирні кислоти, пов'язані з регулюванням запалення – метаболіти лінолеату, були підняті до рівня норми в організмі за допомогою дієти зі шпинату.
Шпинат гарний тим, що це низькокалорійний продукт. У 100 грамах міститься 22 Ккал, що робить його дієтичним і корисним.
Листя шпинату — справжнє джерело вітамінів: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, він багатий на мінеральні речовини, такі як залізо, калій, цинк, магній, кальцій і сапоніни, фітонутрієнтами, які допомагають організму позбавитися від надлишку холестерину, зміцнюють імунну систему, запобігають хворобам серця.
Високий вміст заліза в продукті допомагає нормалізувати рівень гемоглобіну в крові, завдяки чому тканини організму краще забезпечуються киснем. Шпинат допомагає налагодити обмін речовин, володіє легкими сечогінними і проносними властивостями, має тонізуючу і загальнозміцнюючу дію.
Таким чином, люди, які регулярно вживають в їжу шпинат, мають здоровий колір обличчя, міцні зуби і здорове волосся. Шпинат дуже корисний при одужанні після важких хвороб. Крім того, шпинат один з тих продуктів, регулярне вживання якого затримує розвиток злоякісних пухлин.
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