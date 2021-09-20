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Никогда не замораживайте эти продукты. Они превратятся в мусор

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Понедельник 20 сентября 2021 18:00
Никогда не замораживайте эти продукты. Они превратятся в мусор Фото: Эксперты назвали продукты, которые нельзя замораживать (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Замораживание продуктов - отличный способ их длительного хранения. Но в ряде случаев заморозка только испортит их, попросту превратив в мусор. Эксперты рассказали, для каких продуктов такой способ хранения недопустим.

Об этом пишет Сnet.

Майонез

Если вы решили заморозить этот соус, будьте готовы к тому, что после размораживания вместо однородной массы вы получите некую жидкость с комками, непригодную для употребления.

Свежие помидоры

Свежие помидоры после разморозки превращаются в слизистую грязь, из которой салат уже точно не приготовишь.

Целые яйца

При замораживании яйца расширяются, что может привести к взрыву скорлупы. Если вы хотите заморозить яйца, сварите их, удалите скорлупу и положите в специальный зип-пакет для хранения в морозилке.

Некоторые готовые блюда - рис, гречка, паста

Рис станет мягким и безвкусным после разморозки. Гречка под влиянием низких температур потеряет все свои полезные свойства, а паста превратиться в один слипшийся кусок.

Некрепкие алкогольные напитки - шампанское, вино, пиво

Бутылки при заморозке могут лопнуть, так как в них воды больше, чем спирта.

Жареная еда

Замораживание жареных продуктов делает их влажными, а масло пропитает всю еду, изменив ее вкус.

Салатная, шпинат и другая зелень

Различные виды салата, шпинат после разморозки станут влажными и тусклыми. Их можно будет добавить разве что в суп.

Молоко и молочные продукты

Молоко после разморозки становится комковатым, а его вкус меняется. Если вы планируете использовать его для приготовления пищи - после заморозки оно еще сгодится, а вот пить его будет невозможно. Как и молоко, замораживание сметаны и йогурта может сделать их комковатыми и грубыми.

Сыр

Замораживание сыра меняет его текстуру. Некоторые сыры становятся мучнистыми, а другие - тяжелыми и плотными.

Огурцы

Некоторые овощи после заморозки имеют прекрасный вкус, но огурцы к их числу не относятся - они становятся вялыми и теряют хруст.

Картошка

Сырой картофель при замораживании может стать зернистым. Если вы действительно хотите его заморозить, сначала приготовьте (к примеру, отварите) и храните в специальных контейнерах.

Ранее врачи также назвали продукт, который ни в коем случае нельзя доедать на следующий день.

Также мы писали, какие из продуктов нельзя повторно разогревать.

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