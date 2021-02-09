В УПЛ рассказали, когда фанатов могут пустить на трибуны

По словам футбольного функционера, структурой уже было передано обращение в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении.

"На болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта. Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу", - сказал Дикий.

По его словам, УПЛ заинтересована, чтобы у клубов была поддержка на трибунах.

"Будем надеяться, что это будет касаться всех мест, где наши клубы проводят домашние матчи", - отметил Дикий и добавил, что в первых турах весенней части будет действовать тот же протокол, который действовал в последних турах осенней части чемпионата.

При этом уже есть проект нового протокола - он находится на утверждении с Минздравом.

"Пройдут первые два тура, будем смотреть на ситуацию, которая будет в стране, а уже потом сможем говорить о новых смягченных правилах для наших команд", - резюмировал Дикий.