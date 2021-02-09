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В УПЛ розповіли, коли фанатів можуть пустити на трибуни

Автор: Роман Мирончук

На вболівальників на матчах чемпіонату України з футболу можна буде розраховувати не раніше березня.

Про це сказав виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий в інтерв'ю виданню Tribuna.

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За словами футбольного функціонера, структурою вже було передано звернення до МОЗ з проханням повернути вболівальників на стадіони, у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації. Зараз йдуть обговорення в цьому напрямку.

"На вболівальників, думаю, можна буде розраховувати не раніше березня. Будемо сподіватися, що вже можна буде говорити про якісь відсотки глядачів. Потрібно набратися терпіння і дочекатися офіційної позиції МОЗ з цього питання", - сказав Дикий.

За його словами, УПЛ зацікавлена, щоб у клубів була підтримка на трибунах.

"Будемо сподіватися, що це буде стосуватися всіх місць, де наші клуби проводять домашні матчі", - зазначив Дикий і додав, що в перших турах весняної частини буде діяти той же протокол, який діяв в останніх турах осінньої частини чемпіонату.

При цьому вже є проєкт нового протоколу - він знаходиться на затвердженні з МОЗ.

"Пройдуть перші два тури, будемо дивитися на ситуацію, яка буде в країні, а вже потім зможемо говорити про нові пом'якшені правила для наших команд", - резюмував Дикий.

Нагадаємо, названі імена найдорожчих футболістів 2020 року.

Раніше помер знаменитий тренер "Карпат" Валентин Ходукін. Він захворів на коронавірус, який викликав ускладнення.

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