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Названы имена самых дорогих футболистов 2020 года: кто попал в рейтинг

Воскресенье 03 января 2021 09:25
Названы имена самых дорогих футболистов 2020 года: кто попал в рейтинг
Самые дорогие футболисты 2020 года (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

В 2020 году, несмотря на коронавирусную эпидемию и тотальный карантин в начале весны, мировой спорт все же не остановился. И хотя многие состязания были отменены, а зрители не могли посетить спортивные арены, долгожданные футбольные матчи все же состоялись. Яркие, хоть и нечастые спортивные события определили стоимости футбольных игроков ушедшего года. Кто стал самым высокооплачиваемым игроком в 2020 году, а чья стоимость за год поднялась больше, чем в 2 раза – читайте ниже.

Как сообщает ресурс Transfermarkt, самым подорожавшим футболистом 2020 года стал 20-летний форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Трансферная стоимость нападающего "шмелей" возросла на 55 миллионов евро, достигнув 100 млн. На втором месте оказался хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис, который теперь стоит 80 млн евро (+ €55 млн). Замкнул тройку самых подорожавших за год футболистов 18-летний форвард каталонской "Барселоны" Ансу Фати - 80 млн евро (+ €40 млн).

При этом самым дорогостоящим игроком в 2020 году оказался 22-летний Килиан Мбаппе нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции, признанный одним из самых лучших молодых игроков в мире. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро. Второе место занимает игрок из того же футбольного клуба 28-летний Неймар, оцениваемый в 128 миллионов евро. Тройку самых дорогостоящих звезд футбола замыкает 28-летний полузащитник клуба "Ливерпуль" и сборной Сенегала Садио Мане стоимостью в 120 миллионов евро.

Названы имена самых дорогих футболистов 2020 года: кто попал в рейтинг

10 самых дорогостоящих футболистов за 2020 год (скриншот: transfermarkt.com.ua)

Напомним, что ранее мы рассказывали, кто вошел в рейтинг самых богатых людей 2020.

До этого мы писали, почему стоимость криптовалюты биткоин продолжает расти.

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