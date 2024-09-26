Універсальний помічник: 10 шляхів використання кисневого відбілювача у прибиранні

Видалення плям

Кисневий відбілювач ефективно видаляє стійкі плями з тканин. Для активації його властивостей потрібно змішати столову ложку відбілювача з чотирма чашками теплої води.

Нанесіть суміш на пляму, залиште на кілька хвилин, а потім виперіть річ, як зазвичай. Це дозволяє легко позбутися навіть найважчих забруднень.

Освітлення білизни

Щоб зробити білі речі яскравішими, додайте одну-дві столові ложки кисневого відбілювача до прання. Він працює найкраще з теплою або гарячою водою.

Ви можете використовувати кисневий відбілювач у рідкій або порошковій формі або обрати пральний порошок, який містить цей компонент.

Очищення кухонних поверхонь

Кисневий відбілювач допоможе очистити та дезінфікувати кухонні поверхні. Для цього змішайте його з теплою водою і протирайте стільниці та інші поверхні чистою ганчіркою. Такий розчин чудово підходить для регулярного прибирання та видалення бактерій.

Кисневий відбілювач чудово впорається з забрудненнями на кухні (фото: Freepik.com)

Покращення кольору тканин

Кисневий відбілювач, на відміну від хлорвмісного, можна використовувати для прання як білих, так і кольорових речей. Це допомагає зберегти яскравість кольорів.

Однак перед застосуванням перевірте етикетку одягу та протестуйте відбілювач на невидимій частині тканини, щоб переконатися, що він не пошкодить матеріал.

Дезодорування речей для домашніх тварин

Кисневий відбілювач допоможе не тільки видалити плями з постільних речей або іграшок вашого улюбленця, але й усуне неприємні запахи. Він не містить агресивних хімікатів, тому безпечний для використання на речах для тварин.

Дезінфекція холодильника

Кисневий відбілювач допоможе позбутися плісняви, бактерій та цвілі в холодильнику. Для цього змішайте столову ложку відбілювача з двома чашками теплої води і протріть полиці та ящики холодильника.

Очищення ванної кімнати

Кисневий відбілювач ідеально підходить для дезінфекції унітаза, стільниці, ванни та кахлів у ванній кімнаті. Змішайте дві столові ложки засобу на 4 літри і нанесіть на поверхні, що потребують очищення. Залиште на 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою.

Кисневий відбілювач гарно відмиває бруд з кахлю (фото: Freepik.com)

Очищення затирки

Щоб очистити затирку між плиткою, змішайте порошковий кисневий відбілювач із водою до отримання густої пасти. Нанесіть її на затирку і залиште на 15 хвилин. Після цього промийте гарячою водою - ваша плитка буде виглядати як нова.

Очищення вуличних поверхонь

Кисневий відбілювач також можна використовувати для очищення терас або патіо. Він ефективно видаляє плісняву та цвіль без шкоди для рослин. Для очищення великого простору змішайте дві столові ложки відбілювача на 4 літри води. Нанесіть розчин, залиште на годину, а потім ретельно промийте поверхню.

Очищення цегляних поверхонь

Кисневий відбілювач чудово підходить для очищення як внутрішніх, так і зовнішніх цегляних поверхонь. Змішайте 4 літри теплої води з двома столовими ложками відбілювача. Використовуйте губку або щітку для очищення цегли, після чого змийте розчин чистою водою.