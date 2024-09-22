Не викидайте стару косметику: 6 геніальних способів використання лаків, кремів і шампуней у побуті

Ви використовуєте косметику для догляду за собою, але не знаєте, що вона також чудово підходить для догляду за іншими предметами в оселі. Як з користю та економією розумно застосувати залишки старої косметики для дрібних побутових справ?

Лак для нігтів врятує взуття від подряпин

Якщо на вашому взутті з’явилися подряпини, не поспішайте засмучуватися. Звичайний лак для нігтів може стати чудовим рятівником у таких випадках. Підберіть лак відповідного кольору і нанесіть його на пошкоджену ділянку взуття, рівномірно розподіливши.

Дайте йому добре висохнути - і ваші улюблені черевики знову виглядатимуть як нові! До того ж цей метод значно дешевший за спеціальні засоби для догляду за взуттям і допоможе використати лак, який вже не підходить для нігтів.

Міцелярна вода для білої підошви

Підошва ваших улюблених кросівок стала сірою від бруду? Не хвилюйтеся, звичайна міцелярна вода може легко повернути їм білизну. Просто змочіть ватний диск міцеляркою і обережно протріть підошву. Через кілька хвилин ваше взуття знову буде виглядати свіжим, немов ви щойно його купили.

Стара косметика може чудово допомогти у догляді не лише за людиною, але й за предметами (фото: Pixabay.com)

Засіб для зняття лаку очистить кахель

Засіб для зняття лаку - це не лише помічник для манікюру. Якщо на вашому кахлі накопичився бруд, він також допоможе його позбутися. Додайте трохи засобу в теплу воду, занурте ганчірку і протріть кахель. Після цього плитка засяє чистотою, наче після професійного прибирання.

Шампунь, який не підійшов для волосся, підійде для прання шерсті

Якщо шампунь для волосся не виправдав ваших очікувань, не викидайте його. Він стане в пригоді для прання шерстяних речей.

Шампунь дбайливо очистить делікатну тканину і збереже її м'якість та еластичність. Ваші улюблені вовняні светри та шарфи будуть м'якими та приємними на дотик, ніби щойно з магазину.

Шампунь очистить делікатну тканину (фото: Pixabay.com)

Прострочений крем для рук оживить шкіряні меблі

Не поспішайте викидати прострочений крем для рук - він може стати в пригоді для догляду за шкіряними меблями. Просто нанесіть крем на шкіряні поверхні, ретельно втираючи його, і залиште на кілька хвилин.

Потім зітріть зайвий крем, і ваш диван чи крісло знову виглядатимуть блискучими та доглянутими. Цей простий спосіб не лише продовжить життя меблям, а й дозволить використати крем, який вже не можна наносити на шкіру.

Бальзам для волосся захистить змішувач від іржі

Якщо у вас залишився бальзам для волосся, який вам не підійшов, він стане чудовим захисником для змішувачів у ванній кімнаті чи на кухні. Бальзам утворює захисний шар на металі, запобігаючи утворенню іржі.

Просто нанесіть трохи бальзаму на поверхню змішувача, протріть м'якою тканиною і насолоджуйтеся чистотою та блиском.