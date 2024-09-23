Як правильно доглядати за різними типами килимів, щоб вони були свіжі та м'які

Дизайнери повернули килиму статус об'єкта, без якого неможливий сучасний інтер'єр. Проте, щоб килим довго і гідно виконував свої функції, йому потрібен належний догляд. Не всі знають, що різні типи килимів потребують різного чищення.

РБК-Україна (проект Styler) дає прості рекомендації, дотримуючись яких ви зможете забезпечити тривалий термін служби вашого килима і зберегти його привабливість на довгі роки.

Основні правила догляду за килимами

Головне правило - килим має бути чистим. Хоча це очевидно, дотримуватися цього не так просто: бруд, пил та шерсть домашніх улюбленців люблять м’який ворс не менше, ніж ми.

Якісний догляд - це не лише питання комфорту та краси, але й здоров'я. Тому варто регулярно перевіряти килим на наявність забруднень і очищати його, щоб забезпечити тривалу службу.

Як чистити килими з довгим ворсом

Килими з довгим ворсом, такі як махрові, дарують приємні тактильні відчуття і створюють атмосферу затишку, особливо у спальні. Однак догляд за ними може бути непростим завданням.

Щоб зберегти їхній первісний вигляд, необхідно приділити увагу регулярному очищенню. Наприклад, використання щіток з м'якими ворсинами допоможе ефективно видаляти пил і бруд, не пошкоджуючи волокна.

Чистий килим приємний на дотик та має гарний запах (фото: Freepik.com)

Як чистити безворсові килими

Безворсові килими з натуральних матеріалів, таких як джут чи бавовна, стають популярними серед дизайнерів. Вони є справжніми акцентами в інтер'єрі, але вимагають регулярного догляду.

Оскільки їх не можна прати, важливо регулярно їх пилососити. Варто звертати увагу на склад і текстуру таких килимів, щоб не пошкодити їх під час очищення.

Як доглядати за зносостійкими килимами

Сучасні зносостійкі килими розроблені спеціально для використання на балконах, терасах та у садах. Вони витримують великі навантаження, не бояться дощу і сонця, зберігаючи свій ефектний вигляд.

Всупереч їхній стійкості, такі килими також потребують догляду. Регулярне очищення за допомогою м'якої щітки або вологого прибирання допоможе зберегти їхню яскравість.

Килими з коротким ворсом краще пилососити частіше (фото: Freepik.com)

Догляд за кольором килима

Щоб килим не втрачав свій первісний колір, важливо враховувати кілька факторів.

По-перше, намагайтеся уникати потрапляння прямих сонячних променів, які можуть призвести до вигорання. Використання захисних плівок або штора допоможе зберегти яскравість кольору.

По-друге, для чищення краще використовувати спеціальні засоби, що містять натуральні компоненти, які не тільки очищають, але й захищають волокна від втрати кольору. Регулярне чищення також запобігає накопиченню бруду, що може призвести до зміни кольору.