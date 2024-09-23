Як правильно доглядати за різними типами килимів, щоб вони були свіжі та м'які
Дизайнери повернули килиму статус об'єкта, без якого неможливий сучасний інтер'єр. Проте, щоб килим довго і гідно виконував свої функції, йому потрібен належний догляд. Не всі знають, що різні типи килимів потребують різного чищення.
РБК-Україна (проект Styler) дає прості рекомендації, дотримуючись яких ви зможете забезпечити тривалий термін служби вашого килима і зберегти його привабливість на довгі роки.
Основні правила догляду за килимами
Головне правило - килим має бути чистим. Хоча це очевидно, дотримуватися цього не так просто: бруд, пил та шерсть домашніх улюбленців люблять м’який ворс не менше, ніж ми.
Якісний догляд - це не лише питання комфорту та краси, але й здоров'я. Тому варто регулярно перевіряти килим на наявність забруднень і очищати його, щоб забезпечити тривалу службу.
Як чистити килими з довгим ворсом
Килими з довгим ворсом, такі як махрові, дарують приємні тактильні відчуття і створюють атмосферу затишку, особливо у спальні. Однак догляд за ними може бути непростим завданням.
Щоб зберегти їхній первісний вигляд, необхідно приділити увагу регулярному очищенню. Наприклад, використання щіток з м'якими ворсинами допоможе ефективно видаляти пил і бруд, не пошкоджуючи волокна.
Чистий килим приємний на дотик та має гарний запах (фото: Freepik.com)
Як чистити безворсові килими
Безворсові килими з натуральних матеріалів, таких як джут чи бавовна, стають популярними серед дизайнерів. Вони є справжніми акцентами в інтер'єрі, але вимагають регулярного догляду.
Оскільки їх не можна прати, важливо регулярно їх пилососити. Варто звертати увагу на склад і текстуру таких килимів, щоб не пошкодити їх під час очищення.
Як доглядати за зносостійкими килимами
Сучасні зносостійкі килими розроблені спеціально для використання на балконах, терасах та у садах. Вони витримують великі навантаження, не бояться дощу і сонця, зберігаючи свій ефектний вигляд.
Всупереч їхній стійкості, такі килими також потребують догляду. Регулярне очищення за допомогою м'якої щітки або вологого прибирання допоможе зберегти їхню яскравість.
Килими з коротким ворсом краще пилососити частіше (фото: Freepik.com)
Догляд за кольором килима
Щоб килим не втрачав свій первісний колір, важливо враховувати кілька факторів.
По-перше, намагайтеся уникати потрапляння прямих сонячних променів, які можуть призвести до вигорання. Використання захисних плівок або штора допоможе зберегти яскравість кольору.
По-друге, для чищення краще використовувати спеціальні засоби, що містять натуральні компоненти, які не тільки очищають, але й захищають волокна від втрати кольору. Регулярне чищення також запобігає накопиченню бруду, що може призвести до зміни кольору.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Cleanipedia, Family Handyman, Homes and Gardens.